(TBTCO) - Với những tín hiệu lạc quan và tinh thần khẩn trương, tận dụng thời gian bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, ngay từ đầu năm 2023, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chủ động sớm triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo hiệu quả, tiến độ thu, phát triển người tham gia năm 2023.

Dự kiến số người tham gia có thể tăng 4 - 5%

Tiếp đà tăng trưởng tích cực của năm 2022, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả ngay từ đầu năm. Theo báo cáo, tính đến hết tháng 1/2023 cả nước có gần 17,3 triệu người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ bao phủ là 37,4% lực lượng lao động trong độ tuổi (lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2023 tạm tính là 46,12 triệu người, theo công bố tình hình lao động việc làm quý IV/2022 của Tổng cục Thống kê); tăng 648 nghìn người so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có trên 15,8 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; trên 1,4 triệu người tham gia BHXH tự nguyện, tăng lần lượt 4,2%, 0,4% so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt trên 88,9 triệu người người, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới người dân tại Quảng Nam.

Đánh giá về bức tranh thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đầu năm 2023, ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Quản lý Thu - Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) cho biết, tình hình các doanh nghiệp hoạt động sản xuất và tỷ lệ người lao động quay trở lại làm việc tại các địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… đạt khá cao. Đáng chú ý, khi Chính phủ chỉ đạo mạnh việc giải ngân đầu tư công ở một số dự án lớn, mang tính trọng điểm của quốc gia, nền kinh tế vĩ mô nói chung sẽ phát triển, tạo hiệu ứng gia tăng số lao động việc làm; công tác phát triển BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp vì vậy cũng sẽ được thuận lợi hơn. Đây là cơ sở thuận lợi cho công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT đầu năm 2023.

Theo ông Hào, với đà phát triển tích cực như hiện nay, căn cứ các yếu tố tác động, dự kiến năm nay số tham gia BHXH, BHYT có thể tăng 4 - 5%, tương ứng với khoảng 1,6 triệu người. Kết thúc năm 2023, số tham gia BHXH có thể đạt khoảng 40% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương

Với tinh thần khẩn trương, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trên cơ sở dự báo, đánh giá các tác động đến công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thời gian tới, ngay từ đầu năm 2023, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn tạm giao kế hoạch thu, phát triển người tham gia năm 2023 đối với BHXH 63 tỉnh, thành phố. Trong đó có một số chỉ tiêu cụ thể như: BHXH bắt buộc tăng 892 nghìn người, BHXH tự nguyện tăng 314 nghìn người, BHYT tăng 1,978 triệu người so với năm 2022. Từ đó, BHXH các địa phương cũng đã sớm triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm để đảm bảo hiệu quả, tiến độ thu, phát triển người tham gia năm 2023.

Chia sẻ tại hội nghị triển khai công tác thu năm 2023 diễn ra ngày 13/2, ông Phan Văn Mến - Giám đốc BHXH TP. Hà Nội, cho biết tình hình thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại Hà Nội đã ghi nhận những tín hiệu tích cực trong tháng 1/2023. Dù vậy, vẫn còn không ít thách thức khi các doanh nghiệp sản xuất, gỗ, xây dựng, bất động sản… trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy, BHXH thành phố đã chủ động chuyển hướng, tập trung thu, phát triển người tham gia tại các nhóm doanh nghiệp khác có tiềm năng tích cực hơn.

Tại Bắc Giang, BHXH tỉnh đã tham mưu đưa chỉ tiêu BHXH, BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời, thường xuyên tranh thủ báo cáo rõ tình hình thực tế để xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cùng vào cuộc tháo gỡ các điểm nghẽn… Đại diện BHXH tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này sẽ theo sát tình hình của các doanh nghiệp để nắm bắt sự tăng, giảm số tham gia BHXH, nhận định tiềm năng phát triển để có giải pháp ứng phó kịp thời, bảo đảm tiến độ thực hiện mục tiêu, kế hoạch được BHXH Việt Nam giao.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác thu ngày 13/2, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định: “Dựa trên các nhận định của Chính phủ năm 2023 là năm với rất nhiều khó khăn tác động tới công tác thu, phát triển người tham gia của ngành BHXH, song với phương châm hành động “đoàn kết - kỷ cương - linh hoạt - sáng tạo - chuyên nghiệp - hiệu quả”, toàn ngành sẽ nỗ lực, tận dụng tối đa mọi nguồn lực và lợi thế sẵn có để phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023”.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố bám sát vào chỉ đạo của BHXH Việt Nam xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, tập trung vào 6 nhóm giải pháp. Trong đó, yêu cầu BHXH các địa phương chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT, BHTN vào nghị quyết của HĐND các cấp; đồng thời giao chỉ tiêu phát triển người tham gia đến cấp huyện, cấp xã; tham mưu kế hoạch, nội dung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu được giao về độ bao phủ.

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, các sở kế hoạch - đầu tư và các ngành liên quan nắm bắt thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, việc sử dụng lao động… để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra yêu cầu đơn vị đăng ký tham gia và nộp đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đồng thời, BHXH thực hiện phân công giao trách nhiệm theo dõi đơn vị sử dụng lao động, các tổ chức dịch vụ thu cho từng lãnh đạo và cán bộ liên quan để đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động nộp đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền chậm đóng của những tháng trước, đôn đốc tổ chức dịch vụ thu hoàn thành chỉ tiêu đã cam kết với cơ quan BHXH…