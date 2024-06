Chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Thu nội địa 6 tháng dự kiến đạt 58,7% dự toán Theo Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Nam Bình, 5 tháng đầu năm 2024, toàn đơn vị thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 185.104 tỷ đồng, đạt 52,6% dự toán pháp lệnh, tăng 25,8% (so với cùng kỳ năm 2023), nếu loại trừ đột biến và chính sách về thuế thì tăng 19,5%. Bước sang tháng 6/2024, tình hình kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhưng do hoạt động xuất nhập khẩu vẫn còn khó khăn bởi tổng cầu vẫn còn giảm, giá một số mặt hàng giảm, tình hình kinh tế - xã hội thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường… nên Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh dự tính số thu NSNN được 21.345 tỷ đồng, tăng 24,1%; nâng mức thu lũy kế 6 tháng thu được 206.461 tỷ đồng, đạt 58,7% dự toán pháp lệnh và tăng 25,7%. Số ước thu trên đã bao gồm khoản thu hồi vốn 1.867 tỷ đồng, nếu loại trừ khoản này thì ước tổng thu 6 tháng được 191.307 tỷ đồng, đạt 53,4% dự toán pháp lệnh, tăng 16,4% so với cùng kỳ.