Chủ tịch Quốc hội: Không để ăn Tết kéo dài , lơ là công việc

(TBTCO) - Làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, không để tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Sáng 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Đặc biệt là năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 nhưng Hải Phòng vẫn luôn là điểm sáng, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Tăng trưởng kinh tế của thành phố vẫn duy trì ở mức cao so với cả nước và các địa phương khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 12,38%, cao gấp gần 5 lần so với bình quân chung của cả nước.

Thu ngân sách tăng 24%, trong đó thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 16,9%, thu nội địa tăng 39,4% so với dự toán được giao. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,13 tỷ USD, tăng 91,44% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra, nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Hải Phòng tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực thực hiện các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đã khởi công và khánh thành nhiều dự án, công trình quan trọng, với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng; đã hoạch định được những bước đi cơ bản với chiến lược rõ ràng cho tương lai theo đúng tinh thần Nghị quyết số 45 - NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ thành phố.

Thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng, chống dịch cho nhân dân thành phố. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tăng cường đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo và hành động, đặc biệt là đoàn kết trong tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành ủy.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc thành phố đã xây dựng và triển khai kịp thời, hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022, chăm lo chu đáo đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, với tổng giá trị hỗ trợ gần 360 tỷ đồng bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, đảm bảo ai cũng được đón Tết sum vầy và một mùa Xuân bình an, an toàn. Đây là điều rất đáng mừng, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền thành phố, nhất là trong điều kiện khó khăn như năm 2021.

Năm 2022, Hải Phòng xác định tập trung thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển ba trụ cột gồm công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại.

Đồng thời, Hải Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất, kinh doanh; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Thành phố quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh... Trong đó, chủ đề của năm 2022 là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”.

Cơ bản nhất trí với những kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm được thành phố xác định nhằm thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, không để tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc. Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 35/2021/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Hải Phòng; đồng thời rà soát lại các đề án, chương trình lớn dự kiến đề xuất với Chính phủ, Quốc hội và Trung ương để tạo khung khổ chính sách đột phá hơn nữa cho sự phát triển của thành phố.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ. Hải Phòng tập trung triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Chính phủ ban hành cuối tháng 1 vừa qua; bám sát nội dung Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng, y tế, các thiết chế nhà ở cho công nhân, người lao động để chủ động đề xuất với Chính phủ. Hội đồng nhân dân thành phố cũng cần chủ động rà soát các cơ chế, chính sách của thành phố có vấn đề gì vướng mắc cần tháo gỡ ngay hay cần có cơ chế đặc thù gì của riêng Hải Phòng hay không.

Cùng với đó, thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương để sớm phê duyệt quy hoạch phát triển; chuẩn bị thật tốt các phương án bảo đảm học sinh các cấp, nhất là cấp mầm non, tiểu học trở lại trường học an toàn; tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cải cách hành chính, đẩy mạnh chính quyền điện tử để tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ đầu năm.

Trong không khí đầm ấm, phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, Chủ tịch Quốc hội chúc Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố năm 2022 tiếp tục vươn lên với khí thế của mãnh hổ và dẻo dai như mãnh hổ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ động thổ Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học PBAT.

Cùng ngày, tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, quận Hải An, Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác đã dự lễ động thổ Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo phân huỷ sinh học PBAT của Tập đoàn An Phát Holdings.

Đây là nhà máy sản xuất nguyên liệu xanh đầu tiên tại Đông Nam Á, nằm trong danh mục dự án Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, đặt tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Hải Phòng), có công suất 30.000 tấn/năm, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Với tổng vốn đầu tư lên đến 120 triệu USD, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đáp ứng 100% nhu cầu nguyên liệu của Tập đoàn An Phát Holdings, đồng thời phục vụ mục tiêu xuất khẩu quốc tế.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác, lãnh đạo TP. Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Tập đoàn An Phát Holdings đã bấm nút động thổ dự án, chính thức đưa Nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học PBAT bước vào giai đoạn xây dựng.