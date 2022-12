Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia

(TBTCO) - Chiều 30/11/2022, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, tại trụ sở Nghị viện Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thượng nghị sĩ Don Farrell, Quốc vụ khanh đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Don Farrell vui mừng nhận thấy, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua, quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn tăng trưởng ngoạn mục. 9 tháng năm nay, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 12 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2021 đưa Australia lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, dự kiến năm nay, kim ngạch thương mại sẽ đạt 15 tỷ USD và hiện, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia. Mặc dù hai nước chưa ký kết Hiệp định Thương mại tự do song phương (FTA) nhưng đều là thành viên của 3 FTA quan trọng là CPTPP, AANZFTA (ASEAN - Australia, New Zealand) và RCEP. Các FTA này đã mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực mới.

Trao đổi về hợp tác kinh tế, Bộ trưởng Don Farrell mong muốn nhân dịp Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023, hai nước sẽ tổ chức đối thoại cấp Bộ trưởng thương mại để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước. Bộ trưởng Don Farrell cũng cho biết Australia đang phấn đấutrở thành cường quốc năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Đánh giá cao đề xuất của Bộ trưởng Don Farrell, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị hai bên trao đổi, thống nhất, tiến tới ký Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại và Đối thoại cấp Bộ trưởng về Năng lượng và Khai khoáng. Nhấn mạnh dư địa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vấn còn rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước và thông báo trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Việt Nam và Australia sẽ tổ chức Diễn đàn hợp tác kinh tế và Diễn đàn hợp tác giáo dục. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia quan tâm thực hiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2021-2025 của Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế; hợp tác và hỗ trợ tích cựcViệt Nam chuyển đổi năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng./.