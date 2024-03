(TBTCO) - Ngày 20/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn doanh nghiệp cấp cao của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Ted Osius.

Mở rộng hợp tác

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của USABC đến Việt Nam sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện; đồng thời khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng hàng đầu, nhất là về kinh tế - thương mại; đánh giá cao Hoa Kỳ nhất quán ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng.

Việt Nam sẵn sàng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Việt Nam ưu tiên mở rộng hợp tác hơn nữa với Hoa Kỳ trên cả bình diện song phương, khu vực và toàn cầu với mức độ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội cho biết các mục tiêu trọng tâm của Việt Nam hiện nay là tạo bước đột phá trên các lĩnh vực hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; bày tỏ vui mừng khi biết nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn Hoa Kỳ xem Việt Nam là thị trường chiến lược và có cùng tầm nhìn với định hướng phát triển của Việt Nam, có cam kết đầu tư dài hạn, mở rộng danh mục đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang triển khai hoặc có dự án hợp tác, hỗ trợ Việt Nam để đạt được mục tiêu giảm phát thải carbon, thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu đưa ra tại COP26; góp phần đào tạo cho Việt Nam nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các khu công nghiệp carbon thấp.

Đánh giá cao cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ xem xét công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là bước đi thiết thực, có ý nghĩa quan trọng, khẳng định cam kết và ý chí của Hoa Kỳ trong hiện thực hóa các tầm nhìn, định hướng chiến lược Lãnh đạo hai nước đã nêu trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây sẽ là minh chứng cho lòng tin của hai nước, tạo tiền đề cho các hợp tác trên các lĩnh vực và mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nghiệp có tiếng nói và phát huy vai trò để cung cấp các thông tin khách quan, góp phần thúc đẩy sự đồng thuận nội bộ của Chính quyền/Quốc hội Hoa Kỳ đối với việc công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ sự phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai nước; nỗ lực tạo dựng khuôn khổ pháp lý và chính sách thuận lợi, ổn định, minh bạch, thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, tiếp tục hoạt động, mở rộng quy mô và phát triển lâu dài tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Hoa Kỳ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị USABC và các doanh nghiệp thành viên thường xuyên trao đổi, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ Việt Nam về các giải pháp chính sách, pháp luật về tiếp tục hoàn thiện, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và năng lực cạnh tranh quốc gia, cùng tháo gỡ rào cản, vướng mắc của các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, kinh tế số, công nghệ cao, y tế - dược phẩm, điện tử - bán dẫn, công nghiệp chế tạo, tài chính - ngân hàng, logistics và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ nghiên cứu và phát triển, đổi mới và sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ. Các doanh nghiệp USABC đẩy mạnh đầu tư, hỗ trợ về tài chính, chuyên môn, chuyên gia… cho các dự án khởi nghiệp, sáng tạo, các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao, mang lại lợi ích cho các bên.

USABC với uy tín và mạng lưới quan hệ của mình sẽ phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, thúc đẩy Chính phủ, Quốc hội Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam, trong đó có việc thành lập Nhóm các nghị sỹ Hoa Kỳ thân thiện với Việt Nam; chia sẻ thông tin một số đoàn Nghị sỹ Hoa Kỳ dự kiến thăm Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia Đoàn phát biểu chia sẻ về kết quả đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao Việt Nam có chính sách giảm thuế VAT...; nêu một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách.

Đại sứ Marc Evans Knapper cho biết, doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường rất quan trọng. Điểm lại sự kiện Tổng thống Joe Biden đã có cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Nhà Quốc hội năm 2023, Đại sứ cảm ơn sự ủng hộ của Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về thúc đẩy quan hệ hai nước.

Cho rằng sự hiện diện của USABC lần này thể hiện rõ ràng cam kết của Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nhằm hiện thực hoá tiềm năng hợp tác sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Ted Osius (phải) phát biểu.

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Ted Osius khẳng định cam kết của doanh nghiệp Hoa Kỳ trong khu vực kinh tế tư nhân nhằm hiện thực hoá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có nhiều nội dung đã được nêu ra trong Tuyên bố chung. Nhất trí với chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội về các lĩnh vực đầu tư hiện nay, Ngài Ted Osius cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ có sự trùng khớp cao về những lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam.

Về việc Hoa Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, Ngài Ted Osius cho biết, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN đã cung cấp minh chứng về nền kinh tế thị trường của Việt Nam, đưa ra những khuyến nghị, báo cáo gửi Bộ Thương mại Hoa Kỳ.

Trưởng đoàn Ted Osius nêu hai điểm về: Hướng dẫn thực hiện việc tránh đánh thuế hai lần trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số; Hướng dẫn chính sách trong hợp tác với doanh nghiệp vừa và nhỏ khối tư nhân, hợp tác công - tư.

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ

Trong các lĩnh vực hợp tác được nêu, nổi bật có lĩnh vực năng lượng. Trao đổi về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong lĩnh vực năng lượng, ưu tiên hàng đầu có tính chất sống còn là an ninh năng lượng. Trong chuyển đổi năng lượng, không quốc gia nào có thể đứng ngoài hay tự mình làm được.

Hướng đến kinh tế xanh, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng phải đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước-người dân-doanh nghiệp; hợp tác quốc tế (Việt Nam đã tham gia Cơ chế Chuyển dịch năng lượng công bằng JETP).

Ghi nhận và hoan nghênh ý kiến của doanh nghiệp về hợp tác phát triển điện khí LNG, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam có chính sách phát triển nguồn năng lượng điện khí, đây là năng lượng nền đặc biệt quan trọng.

Cùng với đó, Quốc hội đang cùng Chính phủ tháo gỡ, tạo cơ chế, khung khổ pháp lý về phát triển điện mặt trời; đôn đốc Chính phủ sớm có kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII, trong đó có nội dung phát triển điện gió, cơ chế về giá điện. Quốc hội cũng đã cho phép xã hội hoá xây dựng hạ tầng truyền tải điện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội mong doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác liên doanh chuyển giao công nghệ tích điện; đề nghị Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ nghiên cứu cơ chế hợp tác chuyển giao công nghệ phát triển năng lượng nói chung, điện gió, điện mặt trời. Cho biết Quốc hội Việt Nam đang rà soát toàn diện có thể sửa đổi Luật điện lực, nhằm tạo cơ sở triển khai Quy hoạch điện VIII, Chủ tịch Quốc hội mong doanh nghiệp chia sẻ việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cho công tác này.

Về lĩnh vực kinh tế số và chuyển đổ số, theo Chủ tịch Quốc hội, đây cũng là cuộc “chuyển đổi vĩ đại”, không quốc gia nào có thể đứng ngoài hay tự làm một mình. Chia sẻ hiện kinh tế số của Việt Nam chiếm 16% GDP, đang phấn đấu đến năm 2025 là 20%, năm 2030 là 30%. Quốc hội Việt Nam mới thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Căn cước; dự án Luật Công nghiệp công nghệ số nằm trong chương trình rà soát để có thể xây dựng sớm để tạo điều kiện xây dựng chính quyền số, công dân số…

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ trong chuyển đổi số thì nói đến niềm tin số, gắn với chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng, an toàn, an ninh mạng; đồng thời hoan nghênh lĩnh vực hợp tác mới mà doanh nghiệp Hoa Kỳ đề cập như dự báo thời tiết bằng công nghệ AI trong hợp tác công - tư trên tinh thần an toàn, bền vững.

Hoan nghênh lĩnh vực hợp tác tài chính vi mô, thanh toán không dùng tiền mặt, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ một số thông tin liên quan đến chính sách thuế của Việt Nam. Sau khi hoàn thiện Luật Quản lý thuế, Việt Nam đang triển khai các luật thuế chính sách.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; giao Chính phủ xây dựng Nghị định về Quỹ hỗ trợ đầu tư trong các lĩnh vực mà Việt Nam ưu tiên.

Các dự án luật thuế cá nhân, giá trị gia tăng VAT, tiêu thụ đặc biệt đang được rà soát, dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua. Công tác này đã thực hiện chậm 5 năm do có tính đến tác động từ hậu quả COVID-19. Cơ quan chức năng đã tính toán thận trọng khi lùi việc xem xét này để không làm xói mòn cơ sở thuế, nuôi dưỡng nguồn thu, khuyến khích phát triển.

Ghi nhận ý kiến doanh nghiệp về thuế tiêu thụ đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội cho biết trên tinh thần lắng nghe, đón nhận những ý kiến đóng góp theo phương châm “không có ý kiến nào bị bỏ qua cả”. Về việc tránh đánh thuế hai lần, đây là vấn đề lớn, có tính nguyên tắc nhằm đảm bảo thực hiện hiệp định tránh đánh thuế trùng mà Việt Nam đã ký với các nước.

Ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp kiến nghị đưa chi phí thuốc điều trị vô sinh vào bảo hiểm y tế chi trả, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Luật Bảo hiểm y tế đang được dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua tại một kỳ họp; đồng thời nêu nguyên tắc chung trong khám và chữa bệnh, nếu là bệnh thuộc danh mục khám, chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế thì được thanh toán bằng Quỹ bảo hiểm y tế. Nếu thuộc lĩnh vực y tế dự phòng sẽ được Nhà nước bảo đảm chi bằng ngân sách.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về Luật Dược (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ hợp 7, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Trong khi chưa sửa đổi, Quốc hội đã banh hành Nghị quyết cho phép gia hạn tự động 14 nghìn giấy phép lưu hành thuốc, giấy phép lưu hành nguyên liệu làm thuốc (tất cả các loại thuốc). Vấn đề mua sắm thuốc cũng đã được giải quyết qua Luật Đấu thầu đảm bảo mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế thuận lợi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu.

Về lĩnh vực bảo hiểm, ghi nhận nội dung về hoạt động tái bảo hiểm, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại câu nói “cuộc sống không có bảo hiểm giống như đi cầu thang mà không có tay vịn”, cho rằng hoạt động bảo hiểm được tăng cường, liên kết cần trên quan điểm lành mạnh, đúng luật. Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi tăng cường thị trường tài chính, bảo hiểm. Luật Kinh doanh bảo hiểm được ban hành giải quyết nhiều vấn đề, trong đó hoạt động tái bảo hiểm.

Về ý kiến về cấp phép cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp; đồng thời cho biết Quốc hội có nghị quyết sửa đổi căn bản chính sách visa, cấp e-visa cho công dân các quốc gia trên thế giới, kéo dài từ 30 ngày lên 90 ngày (gấp 3 lần trước đây).

Nhấn mạnh việc này cũng đồng nghĩa với việc tạo điều kiện cho lao động, chuyên gia nước ngoài làm việc theo quy định tại Việt Nam. Với việc tạo thuận lợi này, khách quốc tế đến Việt Nam đã được khôi phục số lượng gần bằng trước thời điểm đại dịch COVID-19. “Đây là hiệu ứng của chính sách visa mới do Chính phủ trình và Quốc hội quyết đáp kịp thời”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Tại cuộc trao đổi, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận sự quan tâm doanh nghiệp về kinh tế tuần hoàn, quy định hàm lượng nhựa tái sinh trong sản xuất bao bì, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ trong thực hiện một số dự án lớn, nhất là dự án cần vốn lớn, tiêu chuẩn cao về năng lượng sạch, giảm phát thải nhà kính, năng lượng sạch cho hàng không, về quan điểm của Việt Nam tạo môi trường phát triển cho các hãng hàng không...

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các ý kiến của doanh nghiệp Hoa Kỳ được các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan hữu quan ghi nhận; sẽ được Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam giải quyết theo thẩm quyền. Quốc hội sẽ phối hợp với Chính phủ tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nói chung, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ, “chúng tôi coi thành công của các bạn là thành công của Việt Nam”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ Ted Osius cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi nhận nghiêm túc, có sự chia sẻ, trao đổi thấu đáo, thực chất các nội dung mà doanh nghiệp Hoa Kỳ đã và đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam đề cập.

Đây là cuộc làm việc thứ ba của Chủ tịch Quốc hội với USABC kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay./.