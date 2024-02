Chứng khoán châu Á khởi sắc sau quyết định hạ lãi suất của Trung Quốc

(TBTCO) - Các biện pháp mới nhất nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Trung Quốc đã tạo đà tăng cho chứng khoán châu Á phiên giao dịch ngày 21/2. Ngược lại, thị trường Phố Wall, các chỉ số diễn biến trái chiều, Nasdaq Composite giảm 3 phiên liên tiếp trong khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận hàng quý mới nhất của Nvidia.

Ảnh minh họa

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/02, chỉ số Dow Jones tiến 48,44 điểm (tương đương 0,13%) lên 38.612,24 điểm. Chỉ số S&P 500 cộng 0,13% lên 4.981,8 điểm. Trong khi, chỉ số Nasdaq Composite mất 0,32% còn 15.580,87 điểm.

Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023 sau phiên ngày thứ Tư. Những lo ngại xung quanh mức định giá cao của Nvidia ngày càng tăng, khi cổ phiếu của nhà sản xuất con chip này leo dốc gần 230% trong năm qua. Cổ phiếu Nvidia sụt 2,85% vào ngày thứ Tư.

Quincy Krosby, Giám đốc chiến lược toàn cầu của LPL Financial, chia sẻ: “Nvidia có thể nắm giữ một thị trường cần yếu tố xúc tác quan trọng không?”. Bà Krosby lưu ý rằng kỳ vọng hạ lãi suất gần đây đã giảm, điều đó khiến cổ phiếu không có yếu tố xúc tác rõ ràng, khiến báo cáo lợi nhuận và triển vọng trở thành yếu tố xúc tác tốt nhất tiếp theo để cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng.

Ngoài ra, cổ phiếu Palo Alto Networks bốc hơi 28,4% say khi công ty an ninh mạng hạ triển vọng doanh thu cả năm. Cổ phiếu SolarEdge Technologies mất 12,2% do triển vọng quý 1 yếu kém.

Tại thị trường châu Á, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,6%, hay 255,59 điểm, lên chốt phiên ở mức 16.503,1 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 1%, hay 28,23 điểm, lên 2.950,96 điểm.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 20/2 đã hạ lãi suất cho vay chuẩn, một trong các biện pháp được thực hiện nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới gặp trở ngại do khủng hoảng lĩnh vực bất động sản và kinh tế toàn cầu giảm tốc.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,3%, hay 101,45 điểm, xuống 38.262,16 điểm. Các thị trường Sydney, Seoul, Taipei, Singapore, Jakarta và Kuala Lumpur không ngoại lệ, khi đồng loạt giảm./.