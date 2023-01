Chứng khoán hôm nay (12/1): Thị trường vào giai đoạn tích lũy

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch đêm qua, khi nhà đầu tư tin tưởng rằng số liệu lạm phát vào ngày thứ Năm sẽ cho thấy giá cả tăng với tốc độ chậm lại - đồng nghĩa các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (FED) trong năm 2022 đã phát huy tác dụng như mong muốn. Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones, các chuyên gia kinh tế dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Mỹ giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Không tính giá thực phẩm và năng lượng, các chuyên gia kinh tế dự báo CPI lõi của tháng 12 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.