Chứng khoán hôm nay (13/12): VN-Index lội ngược dòng thành công

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/12) có phiên lội ngược dòng thành công khi VN-Index bật tăng trở lại và đóng cửa cao nhất phiên. Thanh khoản hạn chế khi lực cầu có phần thận trọng trong bối cảnh thị trường rung lắc. Khối ngoại hôm nay mua ròng mạnh trở lại.

VN-Index quay đầu bật tăng mạnh vào cuối phiên

Thị trường chứng khoán hôm nay có phiên lội ngược dòng thành công và quay lại đà hồi phục sau 3 phiên điều chỉnh liên tiếp. Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức thấp dù thị trường có những nhịp rung lắc mạnh cho thấy lực cầu thận trọng, trong khi người bán cũng không muốn hạ giá thêm.

Theo dữ liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +15,38 điểm (+1,49%) lên 1.047,45 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn sàn HOSE có 258 mã tăng, 160 mã giảm và 80 mã đứng giá.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ VN-Index phiên này là: VHM (+4,95%), TCB (+5,88%), VCB (+1,03%), CTG (+2,55%), VPB (+2,70%)… đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VIC (- 2,38%), VNM (-0,64%), REE (-1,25%), SAB (-0,17%), HPX (- 6,96%)…

Bên cạnh đó, chỉ số VN30 cũng tăng tốt với +19,01 điểm (+1,83%) đạt 1.056,43 điểm. Ở rổ VN30 có 24 cổ phiếu tăng và 4 cổ phiếu giảm, 2 mã đứng giá. Nhóm midcap và smallcap phục hồi mạnh, lần lượt tăng +2,02% và +1,43%.

Thanh khoản trên toàn thị trường phiên hôm nay giảm mạnh so với phiên hôm qua và mặt bằng chung tuần trước. Nguyên nhân có thể là do tâm lý thận trọng khiến lực cầu thấp. Theo đó, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 12.111 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với mức 18.680 tỷ đồng ở phiên hôm qua.

Khối ngoại mua ròng 935 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu/chứng chỉ quỹ như: NVL, VHM, VND, SSI, HPG, SHB… Ở chiều ngược lại: VNM, VIC, PTB, HDB, LPB… là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Sức mua tập trung vào nhóm tài chính và bất động sản

Thị trường chứng khoán hôm nay chủ yếu giao dịch trong diễn biến giằng co. Lực cầu vào mạnh ở nhóm tài chính, bất động sản đã tác động và thúc đẩy chỉ số tăng nhanh trong cuối phiên. Thông tin từ FED vẫn được chờ đợi, nhưng sức nóng giảm. Thông tin có thể giúp tâm lý nhà đầu tư tích cực hơn phiên này có thể là việc Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 65/2022/NĐ-CP đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ; đồng thời, khả năng Việt Nam thu hút được thêm vốn ngoại qua các ETF.

VN-Index lội ngược dòng thành công và đóng cửa tăng khá mạnh. Ảnh: Minh họa.

Thanh khoản hôm nay giảm mạnh so với phiên hôm qua. Nhà đầu tư thận trọng chờ tin FED khiến lực cung cũng yếu và lực cầu cũng vậy. Điều quan trọng độ rộng vẫn khá tốt. Nhóm tài chính (ngân hàng - chứng khoán) và bất động sản hôm nay tăng điểm mạnh nhất và có sự lan tỏa khá tốt lên nhiều nhóm cổ phiếu khác. Việc thị trường kéo tăng nhanh cuối phiên nên dòng tiền có thể cũng bị bất ngờ và thanh khoản cũng vì thế không theo kịp.

Khối ngoại hôm nay cũng tích cực trở lại khi giá trị mua ròng đạt hơn 900 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại vẫn được kỳ vọng sẽ còn tốt khi có thể sẽ có tiền vào thêm qua kênh ETF. Thị trường vẫn cần thời gian để đánh giá kỹ hơn thông tin mới và tất nhiên tiền phải vào thì “mới làm nên chuyện”.

Theo các chuyên gia của MBS, nhịp hồi cuối phiên ở thị trường cơ sở và thị trường phái sinh phiên này đang củng cố vùng hỗ trợ ngắn hạn ở mốc 1.022 - 1.030 điểm, qua đó cho thấy tín hiệu thị trường sẽ tiếp tục tích cực ở phiên ngày mai. Thanh khoản hôm nay vẫn ở mức thấp, bù lại việc chỉ số bị ép xuống dưới ngưỡng hỗ trợ đã có tác dụng lôi kéo dòng tiền đứng ngoài trở lại bắt đáy. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản nhỏ… xuất hiện nhiều mã tăng trần cho thấy dòng tiền đầu cơ tiếp tục gia tăng, đây có thể là tín hiệu đáng chú ý nhất giúp thị trường duy trì đà hồi phục.

Do đó, “các nhịp điều chỉnh trong phiên tiếp tục là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục. Các nhóm cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền có thể kể ra như: ngân hàng, chứng khoán, thép, xây dựng,…” - Chuyên gia của MBS cho hay.