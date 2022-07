Lạm phát của Mỹ "sốc" hơn dự báo Đêm qua, chứng khoán Mỹ chỉ giảm nhẹ sau khi các nhà đầu tư đón nhận dữ liệu lạm phát Mỹ “sốc” hơn dự báo – yếu tố làm gia tăng nỗi lo rằng FED có thể tăng lãi suất thêm 100 điểm cơ bản trong tháng này. Theo dữ liệu vừa được Cục Thống kê lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố, chỉ số CPI tháng 6 của nước này tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/1981, chủ yếu do giá xăng dầu tăng mạnh. Không tính giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi của Mỹ tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.