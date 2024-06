Chứng khoán hôm nay (17/6): Tiền co lại, VN-Index điều chỉnh nhẹ

(TBTCO) - Cổ phiếu của Công ty CP Than Đèo Nai và Công ty CP Than Cọc Sáu, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ chính thức hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán từ 25/6/2024. Hai mỏ than lộ thiên này sẽ sáp nhập từ ngày 1/7 tới.