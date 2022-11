Chứng khoán hôm nay (2/11): VN-Index giảm điểm, thị trường giằng co vì đợi chờ thông điệp từ FED

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (2/11) diễn biến giằng co và đóng cửa giảm điểm. Tâm lý thị trường hôm nay thận trọng vì nhà đầu tư vẫn ngóng chờ tin cuối cùng của FED, đặc biệt là thông tin về xu hướng lãi suất của lãnh đạo FED. Thanh khoản vẫn chưa tích cực trở lại do tâm lý thận trọng.

VN-Index giảm trở lại

Thị trường chứng khoán hôm nay có phiên diễn ra khá giằng co và kết thúc với số điểm dưới mức tham chiếu. Các nhóm cổ phiếu thép, dầu khí, bất động sản… đồng loạt tăng điểm giúp nâng đỡ thị trường tuy nhiên dòng tiền vẫn tham gia khá thận trọng khiến các chỉ số thiếu động lực để bứt phá. Ngoài ra, giao dịch khối ngoại cũng là điểm trừ trong phiên hôm nay khi họ tiếp tục bán ròng.

Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -10,56 điểm (-1,02%) xuống 1.023,19 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, khi sàn HOSE ghi nhận 164 mã tăng, trong khi có tới 273 mã giảm và 82 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 giảm -12,91 điểm (-1,24%) xuống 1.025,18 điểm. Ở rổ VN30 có 5 mã tăng, 22 mã giảm và 3 mã đứng giá. Cả 2 nhóm midcap và smallcap giảm lần lượt -1,03% và -0,22%.

Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên VN-Index phiên này là: MSN (-6,36%), VCB (-1,87%), VNM (-2,37%), MWG (-4,19%), EIB (-5,42%),…đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: HPG (+2,33%), VPB (+1,74%), VIB (+2,73%), PVD (+6,79%), BHN (+5,21%)…

Trên sàn Hà Nội, các chỉ số chính cũng trong hoàn cảnh tương tự. Áp lực từ tâm lý thận trọng khiến HNX-Index đòng cửa giảm nhẹ -0,7 điểm, về còn 211,66 điểm. UPCoM-Index cũng giảm -0,47 điểm, còn 76,01 điểm.

Thanh khoản thị trường ở mức thấp với giá tṛi khớp lệnh chỉ đạt hơn 8.693 tỷ đồng. Đây cũng là diễn biến dễ hiểu khi giới đầu tư vẫn đang cẩn trọng trước cuộc họp của Fed vào đêm nay.

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ trong phiên hôm nay khi họ tiếp tục bán ròng với giá trị hơn 250 tỷ đồng. Lực bán tập trung ở các mã như: HPG (180,13 tỷ đồng), KBC (88,23 tỷ đồng), GAS (42,79 tỷ đồng)…

Tiền yếu và thiếu động lực từ nhóm trụ

Thị trường chứng khoán hôm nay diễn biếng giằng co là bình thường, khi mọi động thái đang hướng về FED, nhất là định hướng thời gian tới của cơ quan này. Thị trường tăng đã 2 phiên với mức tăng không lớn, do đó khi kết hợp với tâm lý thận trọng sẽ khiến đà tăng bị “chùn chân”. Dòng tiền vào vẫn yếu do tâm lý chờ đợi phán quyết cuối cùng của FED công bố tối nay.

Quan sát sâu hơn thị trường hôm nay, chỉ số VN-Index giảm chủ yếu là do các cổ phiếu trụ giảm mạnh, hay nói cách khác là chỉ số đang phụ thuộc lớn vào diễn biến cổ phiếu trụ. Nhìn vào rổ VN30 hôm nay thì có tới 22 cổ phiếu đóng cửa giảm và có thể đây là nguyên nhân chính khiến thị trường giằng co nhưng VN-Index vẫn giảm tới hơn 10 điểm.

Tâm lý vẫn thận trọng vì chờ tin FED tối nay. Ảnh: Minh họa.

Một điểm khác đáng chú ý trong phiên hôm nay là dòng tiền có sự luân phiên giữa các nhóm ngành. Sự phân hóa diễn ra khá mạnh nhất là trong phiên chiều, thậm chí có sự phân hóa ngay cả trong từng nhóm ngành. Chẳng hạn như trong nhóm ngân hàng, phần lớn các mã đều đỏ, nhưng vẫn có những mã đi ngược chiều và đóng cửa xanh điểm như: VPB, VIB, OCB.

Đánh giá về thị trường hôm nay, chuyên gia của MBS cho rằng, thị trường vẫn đang trong nhịp tăng ngắn hạn, trong quá trình tăng thì xen kẽ các phiên dừng nhịp hay điều chỉnh là bình thường. Sự luân phiên xoay vòng trong các nhóm cổ phiếu như ngân hàng, dầu khí, bất động sản… đang cho thấy nhà đầu tư đặt kỳ vọng rất lớn cho khả năng vượt ngưỡng 1.050 điểm. Thanh khoản thấp và sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu lớn là nguyên nhân khiến thị trường giằng co trong biên hẹp.

“Nếu trong các phiên tới thanh khoản vẫn thấp và thị trường vẫn giữ được vùng hỗ trợ tại đường trung bình động 10 ngày (MA10) thì có thể cân nhắc tích lũy thêm cổ phiếu trong nhịp điều chỉnh này” - chuyên gia MBS cho hay.