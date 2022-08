Chứng khoán hôm nay (2/8): VN-Index tăng thêm hơn 10 điểm, cổ phiếu bất động sản hút dòng tiền

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (2/8) tiếp tục có một phiên tăng điểm. Dù áp lực chốt lời khiến thị trường giằng co trong phiên sáng, nhưng dòng tiền vẫn giữ được phong độ đã giúp chỉ số VN-Index bật tăng lại phiên chiều.

VN-Index tăng tích cực, vượt qua mức 1.240 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tăng phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất trong vòng 1,5 tháng qua. Áp lực chốt lời chỉ làm thị trường điều chỉnh trong thời gian rất ngắn ở đầu phiên sáng và đầu phiên chiều, nhịp rung lắc qua nhanh nhờ dòng tiền lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu bất động sản, đặc biệt là nhóm bất động sản vốn hóa nhỏ.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +10,27 điểm (+0,83%) lên 1.241,62 điểm. Dù giằng co và tăng nhẹ hơn, nhưng độ rộng của thị trường vẫn nghiêng hẳn về bên mua, khi toàn sàn HOSE có 315 mã tăng, 150 mã giảm và 64 mã đứng giá. "Bộ tứ" VIC, VHM, VCB và SAB bứt phá mạnh về cuối phiên và giúp giữ được sắc xanh của VN-Index trước áp lực bán mạnh ở nhiều mã vốn hóa lớn khác.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: VHM (+4,17%), VCB (+2,47%), VIC (+2,94%), SAB (+2,62%), NVL (+1,34%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: BID (-1,28%), TCB (-0,78%), PLX (-1,91%), DGC (-2,53%), KBC (-1,9%), …

Chỉ số VN30 cũng tăng +9,72 điểm (+0,77%) đạt 1.265,97 điểm. Ở rổ VN30 có 19 cổ phiếu tăng và 10 cổ phiếu giảm, 1 cổ phiếu đứng giá. Nhóm midcap và smallcap cũng tăng lần lượt +0,28% và +1,05%.

Trên sàn Hà Nội, các chỉ số chính cũng duy trì đà tăng. Theo đó, HNX-Index tăng +1,22 điểm (0,41%) lên 295,84 điểm. Toàn sàn có 128 mã tăng, 69 mã giảm và 46 mã đứng giá. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng +0,22 điểm (0,24%) lên 90,13 điểm.

Khối ngoại mua ròng 376,14 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung tại các cổ phiếu như: SSI, HPG, VHM, STB, CTG … Ở chiều ngược lại, FUEVFVND, VNM, VHC, E1VFVN30, KDC … là những cổ phiếu/chứng chỉ quỹ bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Quan trọng nhất vẫn là dòng tiền

Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến thêm một phiên thanh khoản tốt. Mức tăng dù không lớn so với phiên trước, nhưng tiếp tục là một mốc cao mới trong vòng 1,5 tháng qua.

Tổng giá trị khớp lệnh đạt 17.958 tỷ đồng, tăng 2,7% so với phiên trước. Trong đó, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE tương đương so với phiên hôm qua và đạt 15.176 tỷ đồng so với mức mức bình quân gần 10.300 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 734 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 505 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Dòng tiền vẫn phong độ giúp VN-Index tăng tiếp 10 điểm. Ảnh: Duy Dũng.

Sau 2 phiên tăng liên tiếp, chỉ số VN-Index củng cố phía trên đường trung bình động 50 ngày (MA50) và tiến về vùng cản kỹ thuật 1.250 điểm, nhiều khả năng thị trường sẽ có rung lắc mạnh ở vùng kỹ thuật này, trong trường hợp thị trường điều chỉnh, ngưỡng MA50 sẽ là ngưỡng hỗ trợ (1.220 điểm).

Đánh giá về thị trường hôm nay, các chuyên gia của MBS cho rằng, nhóm cổ phiếu dẫn dắt như: ngân hàng, chứng khoán, … đã có sự phân hóa, dòng tiền quay sang nhóm cổ phiếu bất động sản, trong đó nổi bật là các cổ phiếu bất động sản vốn hóa nhỏ.

Về kỹ thuật, tiếp tục là một phiên tăng tích cực cả về điểm số và thanh khoản, thậm chí nhịp điều chỉnh ở đầu phiên chiều cũng qua nhanh chóng mặc dù thị trường đã tăng hơn 3 tuần nay. Tuy vậy, thị trường phái sinh đang chiết khấu mức chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở hơn 20 điểm cho rủi ro thị trường chứng khoán thế giới là điểm cần lưu ý.

Tuy nhiên, quan sát thực tế thị trường vẫn cho thấy, dòng tiền vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Dòng tiền dù phân hóa và có thể có lệch pha đôi chút với chỉ số, nhưng chỉ có tiền vào mới kéo được giá cổ phiếu phục hồi. Minh chứng là phiên hôm nay, VN-Index dù tăng chỉ hơn 10 điểm nhưng kết phiên vẫn có 24 cổ phiếu tăng giá kịch trần, 138 cổ phiếu khác tăng trên 1%. Điều này cho thấy, cơ hội luôn có, nhưng tiền vào phải đủ mạnh rồi mới tính được tới chuyện có lan tỏa được hay không./.