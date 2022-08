Chứng khoán hôm nay (3/8): VN-Index nối dài mạch tăng, thanh khoản và khối ngoại vẫn là điểm sáng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay 3/8 tiếp tục nối dài mạch tăng tích cực. Mọi nghi ngại chỉ diễn ra phiên sáng, nhưng sang phiên chiều thanh khoản duy trì tốt và khối ngoại vẫn bền bỉ mua vào, giúp VN-Index tăng dứt khoát hơn. Mức độ lan tỏa của dòng tiền cũng tốt hơn, từ đó giúp nhiều nhóm ngành cùng góp công vào đà tăng của chỉ số.

Sáng chần chừ, nhưng chiều tăng dứt khoát

Thị trường chứng khoán hôm nay có thêm một phiên tăng tốt, nối dài chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp mở đầu tháng 8. Trên thực tế, thị trường có gặp áp lực chốt lời khá lớn, khiến chỉ số giao dịch giằng co trong phiên sáng. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì trên mức 15.000 tỷ đồng, cũng như khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh đã tạo lực kéo giúp thị trường hồi phục thành công trong phiên chiều.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng +8,14 điểm (+0,66%) lên 1.249,76 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, khi toàn sàn HOSE có 269 mã tăng, 182 mã giảm và 79 mã đứng giá. Đà tăng của một số cổ phiếu trụ như GAS, HPG và đặc biệt là các mã đầu ngành nhóm ngân hàng đã giúp VN-Index bật tăng trong phiên chiều.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Trong khi đó, dù vẫn tăng, nhưng chỉ số VN30 chưa dành được sự đồng thuận đủ lớn của các mã trong rổ nên chỉ tăng +3,86 điểm (+0,3%) đạt 1.269,83 điểm. Ở rổ Vn30 có 14 cổ phiếu tăng và 12 cổ phiếu giảm, 4 cổ phiếu đứng giá. Nhóm midcap và smallcap cũng tăng lần lượt +1,1% và +1,13%.

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ chỉ số VN-Index phiên này là: GAS (+3,51%), HPG (+3,71%), BID (+2,08%), VCB (+0,76%), CTG (+1,75%), … đã bù đắp áp lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VHM (-0,96%), VIC (-0,9%), VIB (-1,5%), BCM (-1,06%), TCB (-0,39%), …

Trên sàn Hà Nội, tăng cũng là trạng thái của hai chỉ số chính khi đóng cửa phiên hôm nay. Theo đó, HNX-Index tăng +2,27 điểm (+0,77%) lên 298,11 điểm. Toàn sàn HNX có 128 mã tăng, 80 mã giảm và 46 mã đứng giá. Chỉ số UPCoM-Index cũng tăng +0,19 điểm (+0,21%) lên 90,32 điểm.

Thanh khoản dù giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì ở mức tích cực. Theo đó, tổng giá trị khớp lệnh trên toàn thị trường hôm nay đạt 17.543 tỷ đồng, giảm 2,3% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HOSE tăng 0,6% lên 15.268 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp thanh khoản trên HOSE đạt trên mức 15.000 tỷ đồng so với mức bình quân gần 10.300 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng trên sàn HOSE có 702 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 515 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại giao dịch theo chiều hướng tích cực hơn khi mua vào 61 triệu cổ phiếu, trị giá 1.700 tỷ đồng, trong khi bán ra 35,8 triệu cổ phiếu, trị giá 1.003 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng khối ngoại mua ròng ở mức 25 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là 698 tỷ đồng.

Trong đó, trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh hơn với 657 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng là 25 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng trở lại 618 triệu đồng, tương ứng khối lượng bán ròng là 129.033 cổ phiếu. Còn ở sàn UPCoM, khối ngoại chấm dứt chuỗi 7 phiên bán ròng liên tiếp bằng việc mua ròng trở lại 42 tỷ đồng, tương ứng khối lượng 94.988 cổ phiếu.

“Chốt lời non” chưa đủ cản đà tăng

Trên thực tế, diễn biến của thị trường chứng khoán hôm nay khá giống với phiên hôm qua. Thị trường cũng giằng co phiên sáng và bật tăng lại phiên chiều. Mở đầu phiên hôm nay, thực sự tâm lý lo lắng đã xuất hiện, bởi phiên nay sẽ là phiên hàng về từ phiên 1/8, nên chắc chắn sẽ có nhà đầu tư “chốt lời non”. Bên cạnh đó, diễn biến dư địa chính trị trên thế giới cũng phần nào tác động tới thị trường quốc tế và nhà đầu tư có lý do để lo lắng.

Tuy nhiên, thanh khoản tốt và khối ngoại đẩy mạnh mua ròng là động lực chính cho thị trường tăng điểm hôm nay. Dòng tiền tốt và lan tỏa, luân chuyển tốt đã giúp nhiều nhóm cổ phiếu tăng điểm, từ đó đóng góp vào thị trường chung.

Thanh khoản khớp lệnh trên HOSE duy trì phiên thứ 3 trên 15.000 tỷ đồng. Ảnh: Minh họa.

Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng khoảng 700 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên hôm nay. Lực mua của khối ngoại tập trung tại các cổ phiếu như: HPG, VCB, SSI, STB, CTG… Ở chiều ngược lại, FUEVFVND, MSN, KBC, TCH, NVL … là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Theo các chuyên gia của MBS, thị trường tiếp tục có những dấu hiệu mạnh mẽ dù đã tăng sang phiên thứ 3 ở tuần này và đang hướng tới tuần tăng thứ 4 liên tiếp. Thanh khoản kể từ đầu tuần liên tục được duy trì trên ngưỡng 15.000 tỷ đồng là điểm nhấn đáng chú ý, ở 4 tuần trước đó mức thanh khoản bình quân chỉ đạt quanh ngưỡng 10.000 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng gần 2.000 tỷ đồng trong 3 phiên vừa qua là nhân tố đóng góp vào chuỗi tăng thuyết phục của thị trường.

Thị trường đang cho thấy có những dấu hiệu mạnh khi nhịp điều chỉnh trong phiên nhanh chóng qua đi dù đã tăng hơn 3 tuần liên tiếp. Mức độ phân hóa ở cổ phiếu tích cực, dòng tiền đang có sự luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt từ ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản, dầu khí, điện, ….

Tuy vậy, nếu nhìn về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đang tiệm cận ngưỡng cản kỹ thuật 1.250 điểm, áp lực chốt lời sẽ thường xuyên diễn ra trong các phiên sắp tới ở vùng 1.250 điểm – 1.262 điểm. Vì thế nhà đầu tư cần bám sát diễn biến của thị trường để có quyết định đầu tư hợp lý./.