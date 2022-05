Chứng khoán hôm nay (9/5): Khởi đầu tuần giảm sâu, VN-Index tìm về vùng đáy

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (9/5) tiếp tục có phiên giảm sâu. Chỉ số VN-Index bị đẩy về mức đáy cũ với hàng trăm cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn. Trong khi đó, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE tăng và khối ngoại cũng quay lại mua ròng.

Thị trường chứng khoán hôm nay có thêm một phiên đầu tuần giảm điểm rất mạnh. Quan sát trên thị trường, không chỉ có chỉ số VN-Index và các chỉ số khác đều giảm mạnh, mà toàn sàn các cổ phiếu có sắc xanh là “của hiếm”. Chỉ số Vn-Index bị đẩy về mức đáy cũ với hàng trăm cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn, so với phiên giảm ngày 25/4, số mã giảm phiên này nhiều hơn.

Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -59,64 điểm (-4,49%) còn 1.269,62 điểm. Chỉ số VN30 sụt -59,17 điểm (-4,31%) xuống 1.314,04 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, toàn thị trường có 27 mã tăng/445 mã giảm. Riêng rổ VN30 toàn bộ là các mã giảm điểm, trong đó có tới 13 cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn. Nhóm Midcap và Smallcap cũng lần lượt giảm -5,45% và -5,92%.

Toàn bộ rổ VN30 đều đóng cửa trong sắc đỏ hoặc giảm sàn.

Các cổ phiếu lớn đã gây sức ép lên thị trường phiên này là: BID (-6,89%), VPB (-6,88%), TCB (-6,99%), GAS (-4,46%), CTG (-6,85%),… đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu khác như: SHI (+3,79%), CAV (+2,32%), TRA (+1,63%), KPF (+6,91%), COM (+6,82%),…

Áp lực giảm mạnh khiến nhà đầu tư phải cắt lỗ, thanh khoản thị trường tăng gần 21% so với bình quân tuần trước. Thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE tăng lên mức 17.143 tỷ đồng so với mức bình quân 14.200 tỷ đồng ở tuần trước. Tổng cộng có 628 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 629 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Điểm sáng trong phiên hôm nay đến từ hoạt động mua ròng từ khối ngoại, trái với diễn biến bán mạnh từ nhà đầu tư trong nước. Riêng trên HOSE, khối ngoại mua ròng trở lại 619,66 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua tập trung tại các cổ phiếu như VHM, HPG, GMD, VRE, DGC,… Ở chiều ngược lại, NVL, VCB, GEX, STB, VHC,… là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này.

Trên sàn Hà Nội, các chỉ số đều giảm sâu và độ rộng cũng nghiêng hẳn về bên bán. Theo đó, chỉ số HNX-Index giảm -20,07 điểm (-5,84%), xuống còn 323,39 điểm. Trên HNX, chỉ có 27 mã tăng, 25 mã tham chiếu và 222 mã giảm điểm. Sàn này ghi nhận khối lượng giao dịch đạt hơn 98,4 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch đạt 2.038 tỷ đồng.

Chỉ số UPCoM-Index cũng giảm khá mạnh, mất mốc 100 điểm, còn 96,5 điểm (-5,29%). Trên UPCoM chỉ có 67 mã tăng điểm, 33 mã đứng giá, còn lại 276 mã giảm. Khối lượng giao dịch UPCoM đạt 52,7 triệu đơn vị, với giá trị giao dịch đạt 959,36 tỷ đồng.

Bình luận về phiên giao dịch hôm nay, các chuyên gia của MBS cho biết, thị trường chứng khoán trong nước thêm một ngày thứ 2 giảm mạnh trong vòng chưa đầy 3 tuần, với việc hàng trăm cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn bất kể tốt xấu nên cũng không cần phải đi tìm lý do thị trường giảm trong phiên. Điều cần làm là nên hạn chế lướt sóng khi biến động của thị trường đang tăng lên, không bình quân giá xuống và hạ tỷ trọng margin về mức an toàn.

“Điểm tích cực ở phiên hôm nay là thanh khoản tăng 20% so với bình quân tuần trước, cho thấy lượng cầu bắt đáy đã 'tham chiến', bên cạnh đó nhà đầu tư nước ngoài cũng tranh thủ giải ngân, khối ngoại đang tích cực mua ròng trong mấy tuần gần đây, từ mức bán ròng hơn 9.500 tỷ đồng trên toàn thị trường hồi giữa tháng 3 đến nay chỉ còn 1.880 tỷ đồng” – chuyên gia của MBS cho hay./.