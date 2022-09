Chứng khoán phái sinh: Bên mở vị thế bán tạo áp lực, các hợp đồng đỏ điểm

(TBTCO) - Cả 4 hợp đồng tương lai chủ yếu giao dịch và đóng cửa trong sắc đỏ trên thị trường chứng khoán phái sinh cuối tuần qua (23/9). Áp lực bán xuyên suốt đến từ bên Short trong toàn phiên khiến mức giảm tương tự như chỉ số cơ sở. Trong khi đó, thanh khoản tăng nhẹ cho thấy dòng tiền có sự quan tâm nhẹ trong ngắn hạn.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên cuối tuần qua (23/9), các hợp đồng tương lai đều đóng cửa hoàn toàn trong sắc đỏ. Áp lực bán lớn xuyên suốt phiên giao dịch của bên Short đã khiến các hợp đồng tương lai đóng cửa giảm từ -4,2 điểm đến -15,0 điểm. Trong khi đó, chỉ số cơ sở cũng diễn biến tương tự và đóng cửa giảm -13,53 điểm.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh vẫn duy trì ở mức khá tốt so với bình quân 20 phiên, cho thấy sự quan tâm của dòng tiền trong ngắn hạn trên thị trường này.

Hợp đồng tháng 10 VN30F2210 cũng chứng kiến bên Short chiếm ưu thế và đóng cửa quanh mức 1.210 điểm, giảm -15,0 điểm so với tham chiếu và ghi nhận khoảng cách chênh lệch âm -5,4 điểm so với chỉ số cơ sở. Các hợp đồng còn lại cùng chung sắc đỏ và đều chênh lệch âm so với cơ sở, trong đó hợp đồng tháng 3/2023 đóng cửa gần sát với chỉ số VN30.

Trong khi đó, thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh vẫn duy trì ở mức khá tốt so với bình quân 20 phiên, cho thấy sự quan tâm của dòng tiền trong ngắn hạn trên thị trường này. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đã tăng 5,56% so với phiên liền trước, đạt 282.156 hợp đồng.

Trên đồ thị ngày, hợp đồng tháng 10 mặc dù hình thành nến đỏ thân dài tuy nhiên vẫn tạo ra trạng thái rút chân từ vùng 1.204 điểm. Trong phiên mới, các chuyên gia của SSI Research cho rằng, nhà đầu tư có thể mở vị thế Long nếu VN30F2210 vượt mốc 1.212 điểm và mục tiêu là 1.216 - 1.219 điểm, dừng lỗ tại 1.210 điểm. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư có thể mở vị thế Short nếu hợp đồng tháng 10 giảm xuống dưới vùng 1.208 điểm và mục tiêu là 1.204 - 1.200 điểm, dừng lỗ tại 1.210 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 hình thành nến đỏ thân dài trên đồ thị ngày, đóng cửa giảm -1,1%, về mức 1.215,4 điểm. Khối lượng thu hẹp so với phiên liền trước và thấp hơn đáng kể so với bình quân 20 phiên, đạt hơn 88,4 triệu cổ phiếu. Trong phiên mới, khả năng chỉ số VN30 sẽ kiểm lại độ vững vàng của vùng đáy tháng 7 (quanh vùng 1.211 - 1.200). Nếu duy trì tốt trên khu vực này, chỉ số có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục và kiểm lại vùng kháng cự gần 1.225 điểm./.