Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng tương lai đóng cửa phân hóa nhẹ

(TBTCO) - Giằng co là trạng thái chủ yếu của các hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh phiên đầu tuần. Các chỉ số đóng cửa phân hóa nhẹ; trong khi thanh khoản thị trường phái sinh giảm về mức khá thấp khi ngày đáo hạn đến gần.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 15/11, các hợp đồng tương lai đóng cửa trong trạng thái phân hóa; tuy nhiên biên độ khá nhỏ. Trong 4 hợp đồng thì chỉ có 1 hợp đồng VN30F2203 tăng nhẹ, còn lại 3 hợp đồng khác đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ số cơ sở đóng cửa giữ được sắc xanh, nhưng mức tăng cũng ít, chỉ với +0,74 điểm.

Hợp đồng tương lai VN30F1M rung lắc, giằng co quanh tham chiếu, tuy nhiên bên Short đẩy mạnh vị thế vào cuối phiên khiến hợp đồng tháng 11 lùi về ngưỡng 1.527,8 điểm, giảm -2,9 điểm, ngược chiều so với VN30. Điều này dẫn đến khoảng cách chênh lệch của hợp đồng tháng 11 so với chỉ số cơ sở là âm. Đây cũng là trạng thái của các hợp đồng còn lại.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục thu hẹp. Đây là mức thanh khoản tương đối thấp, song trạng thái này cũng dễ hiểu khi kỳ đáo hạn hợp đồng tương lai đang đến gần. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng đồng tương lai chỉ còn 116.879 hợp đồng, riêng hợp đồng tháng 11 là 114.909 hợp đồng.

Theo các chuyên gia SSI Research, với việc chỉ số cơ sở tiếp tục giằng co đi ngang trong biên độ 1.518 – 1.535 điểm, các nhà giao dịch nên ưu tiên chiến lược giao dịch theo kênh giá (Long từ cận dưới và Short từ cận trên), đi cùng với các ngưỡng dừng lỗ hợp lý, nhằm hạn chế ảnh hưởng từ các nhịp rung lắc như đã diễn ra trong phiên. Trên đồ thị kỹ thuật, kháng cự gần của VN30F2111 là khu vực 1.532 - 1.536 điểm, trong khi hỗ trợ gần là vùng 1.524 – 1.520 điểm.

Trên thị trường cơ sở, không có nhiều sự thay đổi về trạng thái của VN30 khi chỉ số nối dài diễn biến giằng co đi ngang. VN30-Index đóng cửa sát tham chiếu, đạt 1.528,68 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, VN30 hình thành nến thân ngắn đi cùng với khối lượng cao hơn mức bình quân 20 phiên.

Biểu đồ kỹ thuật chỉ số VN30.

Chỉ số VN30 đã lùi lại khi thử thách kháng cự 1.530 điểm với khối lượng gia tăng, cảnh báo về một nhịp điều chỉnh ngắn hạn trên chỉ số này. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang nằm trong giai đoạn hồi phục từ vùng hỗ trợ 1.510 điểm và hướng đến vùng kháng cự nằm tại 1.564 điểm nên nhịp điều chỉnh là cơ hội cho nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong nhóm./.