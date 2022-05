(TBTCO) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-60mm, có nơi trên 80mm.