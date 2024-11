Cổ phiếu dệt may chờ "gió đông"

Mục tiêu dệt may xuất khẩu 44 tỷ USD năm 2024 là khả thi Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm dệt may trong 9 tháng đầu năm nay đã vượt mốc 32,5 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Với tình hình khả quan thời gian gần đây, VITAS nhận định mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD của dệt may Việt Nam năm 2024 là khả thi, bởi cuối năm là cao điểm cho đơn hàng và sản xuất dịp Noel, Tết Nguyên đán.