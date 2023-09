Cơ quan quản lý chứng khoán Việt Nam – Hoa Kỳ đẩy mạnh quan hệ, tiến tới ký kết hợp tác song phương

Ngày 21/9 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn Công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Sở GDCK New York. Trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Lãnh đạo Sở GDCK New York mong muốn hai bên tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phát triển thị trường chứng khoán, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội niêm yết chéo, huy động vốn từ thị trường chứng khoán nước ngoài. Ngoài ra, phía Sở GDCK New York mong muốn thảo luận và đi đến ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác với cơ quan/tổ chức phù hợp của Việt Nam, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và đạt những kết quả thiết thực.