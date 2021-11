Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá giai đoạn 2 triển khai tại nhiều bộ, địa phương

Hiện trạng dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về giá Giá hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá, trong đó, giá hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính định giá theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và các pháp luật chuyên ngành có liên quan gồm 105 bảng giá. Giá hàng hóa, dịch vụ do các bộ, ngành khác định giá gồm 106 bảng giá, tương đương khoảng 37.187 thông tin dữ liệu. Khung giá đất, khung giá cho thuê mặt nước do Chính phủ ban hành theo văn bản mới nhất tại thời điểm triển khai: 2 bảng giá gồm 815 thông tin dữ liệu. Giá hàng hóa dịch vụ thuộc diện phí chuyển sang cơ chế định giá, giá do Bộ Tài chính định giá, gồm 145 bảng giá. Dữ liệu thông tin tài sản nhà nước, tài sản hạ tầng giao thông đường bộ (từ Cục Quản lý công sản), gồm: 521.242 tài sản nhà nước từ; 26.124 tài sản hạ tầng giao thông đường bộ và 14.839 Công trình nước sạch nông thôn.