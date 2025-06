Kho bạc Nhà nước giữ vững “mạch chảy” ngân sách, tăng tốc chuyển đổi số

(TBTCO) - Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và triển khai mô hình chính quyền 2 cấp tại nhiều địa phương, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, góp phần quan trọng bảo đảm hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước an toàn, hiệu quả, thông suốt trong 6 tháng đầu năm.

Công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tiếp tục được Kho bạc Nhà nước tổ chức tập trung, thống nhất. Ảnh minh họa

Ghi dấu ấn trong cải cách, hiện đại hóa

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là việc hệ thống Kho bạc Nhà nước đã chủ động, khẩn trương hoàn thành tổng hợp, lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2023 và Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023, trình Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ, Quốc hội đúng tiến độ. Song song với đó, công tác rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách trong lĩnh vực kho bạc tiếp tục được triển khai bài bản, theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng phân cấp, phân quyền cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

5 tháng, dư nợ tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước 315.640 tỷ đồng Tính đến hết ngày 31/5/2025, dư nợ tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước là 315.640 tỷ đồng; số dư mua lại có kỳ hạn trái phiếu là 9.170,6 tỷ đồng; số dư tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại là 460.498 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực kiểm soát chi, dự kiến 6 tháng đầu năm 2025, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên 598.744 tỷ đồng, đạt 38,4% dự toán (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, bổ sung quỹ dự trữ tài chính và chi dự phòng). Về chi đầu tư công, đã kiểm soát thanh toán trên 195.735 tỷ đồng, bằng 22,5% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2025 Thủ tướng Chính phủ giao (870.526,7 tỷ đồng); đồng thời bằng 20,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn 2025 do Thủ tướng Chính phủ, UBND các tỉnh giao (939.765,6 tỷ đồng).

Cùng với đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã huy động được 170.917 tỷ đồng vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, đạt 34,2% kế hoạch năm 2025 Bộ Tài chính giao (500.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 9,95 năm; thời gian đáo hạn bình quân danh mục trái phiếu là 8,93 năm; lãi suất phát hành bình quân ở mức 2,9%/năm.

Đáng chú ý, công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước tiếp tục được Kho bạc Nhà nước tổ chức tập trung, thống nhất, đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán, chi trả bằng VND và ngoại tệ của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với Kho bạc. Bám sát diễn biến thu, chi ngân sách nhà nước, hệ thống đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để dự báo dòng tiền, xây dựng phương án điều hành ngân quỹ từng quý, trình Bộ Tài chính phê duyệt. Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước đã triển khai hiệu quả các nghiệp vụ sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi như: cho ngân sách nhà nước vay, tạm ứng; mua bán lại trái phiếu chính phủ; gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Tiếp tục hoàn thiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Kho bạc

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước khẳng định, toàn hệ thống đã nỗ lực cao, hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục khẳng định vai trò “huyết mạch” trong điều hành ngân sách nhà nước.

Bà Trần Thị Huệ - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết, để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, toàn hệ thống sẽ tiếp tục khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Theo đó, Kho bạc Nhà nước yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. “Việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động có nguyện vọng nghỉ hưu, nghỉ thôi việc theo các nghị định của Chính phủ cũng cần được triển khai đầy đủ, đúng quy định” - bà Huệ nhấn mạnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện Đề án Sắp xếp tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước theo địa giới hành chính mới tại các tỉnh, thành phố, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Quá trình triển khai cần bảo đảm nguyên tắc “vừa chạy vừa xếp hàng”, chủ động lường trước tình huống phát sinh, bàn giao đồng bộ về tổ chức, tài chính, tài sản và nghiệp vụ, không để gián đoạn hoạt động.

Song song với đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách theo hướng cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng tính chủ động và tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Trong lĩnh vực thanh toán ngân sách nhà nước, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp quy trình thanh toán theo hướng tự động hóa, liên thông các ứng dụng, rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho người giao dịch và tăng khả năng kiểm soát rủi ro.

Một yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm an toàn kho quỹ - tiền mặt trong toàn hệ thống. Theo đó, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục tăng cường giám sát từ xa, kiểm tra phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản của Nhà nước. Trong điều hành ngân quỹ, các đơn vị cần bám sát diễn biến thị trường tài chính, phối hợp chặt chẽ với hệ thống ngân hàng thương mại để công tác thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử diễn ra thuận lợi, thông suốt.