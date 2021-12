Còn nhiều dư địa để tăng trưởng

Hơn 30% doanh nghiệp tìm hiểu nắm rõ quy định EVFTA Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), so với các FTA đã có hiệu lực, mức độ hiểu biết và kỳ vọng của doanh nghiệp đối với EVFTA là tương đối cao với 30,19% doanh nghiệp được khảo sát hiểu và nắm rõ các thông tin về các cam kết trong EVFTA so với mức trung bình 22,95% ở các FTA khác. Để có tận dụng hiệu quả lợi thế từ EVFTA, VCCI cũng khuyến nghị, các bộ, ngành, địa phương chú trọng các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng và doanh nghiệp, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về mặt chính sách để tạo điều kiện cho việc phát triển nguồn nguyên liệu trong nước, giúp doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ của FTA. Doanh nghiệp xuất khẩu cũng cần liên kết chặt chẽ với các hộ gia đình, hợp tác xã sản xuất tạo ra các chuỗi giá trị theo hướng đáp ứng tiêu chuẩn cao về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và nguồn gốc, xuất xứ của thị trường EU qua các chứng nhận GlobalGAP, hữu cơ... để có thể thâm nhập thị trường EVFTA một cách bền vững.