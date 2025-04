Công an Quảng Ninh phát động phong trào học tập tấm gương Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

(TBTCO) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ công tác tổ chức tổng hợp luyện, sơ duyệt cấp nhà nước, tổng duyệt cấp nhà nước và chính thức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).