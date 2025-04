Hải quan phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển gần 16 kg ma túy tổng hợp Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an), vụ việc do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp cùng Công an TP. Hà Nội và Cục Hải quan Hà Nội (nay là Chi cục Hải quan khu vực I-PV) thực hiện. Qua theo dõi, cơ quan chức năng đã bắt quả tang Đoàn Vũ Anh Hoàng (SN 1993; quê Bình Phước, chỗ ở hiện nay: Khu dân cư Hiệp Thành I, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có hành vi vận chuyển thùng hàng chứa 15,8 kg ma túy tổng hợp (thuốc lắc dạng viên) được nguỵ trang trong các túi bánh kẹo, chai đựng mỹ phẩm… Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đoàn Vũ Anh Hoàng, lực lượng chức năng thu giữ 1 hũ nhựa màu trắng bên trong đựng tinh thể màu trắng và một số dụng cụ có liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Liên quan đến tình hình tội phạm ma túy, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 cho biết, những tháng đầu năm 2025, hoạt động của các băng nhóm, tổ chức tội phạm ma túy trên thế giới tiếp tục gia tăng phức tạp. Quý I/2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công 7.253 vụ, bắt giữ 13.272 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 80 kg heroine; 540 kg cần sa; 563 kg và 1,22 triệu viên ma tuý tổng hợp.