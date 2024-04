Công ty Năng lượng REE đăng ký bán tiếp 2 triệu cổ phiếu PPC

(TBTCO) - Công ty TNHH Năng lượng REE thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã Ck: PPC).

Theo đó, Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (mã Ck: REE), vừa đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PPC. Giao dịch thực hiện từ ngày 12/4 đến ngày 10/5 theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu tại PPC.

Sau khi hoàn tất chào bán, Công ty Năng lượng REE sẽ giảm sở hữu tại PPC từ hơn 74,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 23,3%) xuống còn 72,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 22,7%).

Trước đó, Năng lượng REE liên tục đăng ký thoái vốn khỏi PPC. Gần đây nhất là từ ngày 4/3 đến ngày 1/4, Năng lượng REE đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu PPC nhưng chỉ bán được 1.900 cổ phiếu, do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Ảnh minh họa

Được biết, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của REE vừa diễn ra, đại diện REE tiếp tục nhấn mạnh quan điểm REE đang hướng tới kinh tế xanh, không đầu tư thêm vào nhiệt điện than và đang trong lộ trình thoái vốn hợp lý, thay vào đó tiếp tục đầu tư vào điện sạch, năng lượng tái tạo.

Về phía PPC, công ty vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 với doanh thu thuần được giữ nguyên ở mức 5.814 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 13% so với báo cáo tự lập, xuống còn 380 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính của PPC giảm tới 17% so với trước kiểm toán, xuống còn 464 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận sau cùng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/4, cổ phiếu PPC giảm 0,74%, xuống còn 13.500 đồng/cổ phiếu./.