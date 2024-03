Công ty Tuyển than Cửa Ông đầu tư 235 tỷ đồng ứng dụng công nghệ bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Công ty Tuyển than Cửa Ông (TKV) có mặt bằng sản xuất chạy dọc 2,5 km bên bờ vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh, nằm sát khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Cửa Ông. Để hạn chế ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, thời gian gần đây, công ty đã triển khai nhiều phương án bảo vệ môi trường hiệu quả...

Theo ông Đào Quốc Vinh - Phó Giám đốc Công ty Tuyển than Cửa Ông, đơn vị có nhiệm vụ vận chuyển than mỏ, nhận than nhập khẩu về sàng tuyển, chế biến các loại than phục vụ cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Sản lượng tiêu thụ than hàng năm của công ty đạt từ 11-12 triệu tấn. Hiện nay, công ty đang quản lý, khai thác 4 nhà máy sàng tuyển; hệ thống thiết bị vận chuyển, bốc rót than và bến cảng dài 550 mét có thể tiếp nhận cùng lúc 2 tàu có tải trọng lớn tới 7 vạn tấn. Công ty luôn xác định, muốn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững phải gắn liền với việc bảo vệ, cải thiện môi trường.

Nhà máy tuyển than Cửa Ông đang triển khai xây dựng mô hình đưa công viên trong nhà máy. Ảnh: CTV

Theo đó, năm 2021, đơn vị đã triển khai Đề án cải tạo cảnh quan môi trường Nhà máy tuyển và cảng Cửa Ông. Đề án có tổng mức đầu tư hơn 235 tỷ đồng cho các hạng mục môi trường. Đề án đặc biệt quan trọng giúp Công ty Tuyển than Cửa Ông sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, hài hòa với môi trường cảnh quan, bảo vệ di tích lịch sử Đền Cửa Ông và phát triển đô thị TP Cẩm Phả trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Triển khai đề án này, từ năm 2021 đến nay, công ty đã hoàn thành 10/11 hạng mục môi trường với tổng số vốn thực hiện hơn 256 tỷ đồng, đạt 109% giá trị vốn so với kế hoạch đề ra.

Cụ thể, công ty đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng 9 máy sương dập bụi cao áp (7 máy phun sương cố định, 2 máy phun sương di động). Tại kho bến 2, đã được lắp đặt 12 điểm hút lọc bụi đầu băng tải. Bên cạnh đó, công ty còn cải tạo 1.674 mét tường rào chống ồn bảo vệ ngăn cách với quốc lộ 18A…

Trong công nghệ sản xuất, đến nay công ty đã lắp đặt hơn 1.749 mét các máng hứng than rơi vãi; đầu tư hệ thống điều khiển và tự động hóa nhà máy tuyển 2 giai đoạn 1. Những hạng mục dự án môi trường này góp phần đáng kể giảm thiểu nguy cơ bụi phát tán tới khu vực xung quanh.

Ông Đào Quốc Vinh cho biết, giai đoạn 2025-2026, đơn vị sẽ đầu tư hệ thống máy phun sương dập bụi tại Phân xưởng Kho bến 1, Phân xưởng Tuyển than 2; hệ thống chụp bụi đầu băng tải than khu vực cảng chính và trong các nhà máy tuyển than. Đồng thời công ty sẽ phấn đấu trồng thêm 10.000 cây xanh trong mặt bằng các nhà máy tuyển than theo chủ trương của lãnh đạo TKV, thực hiện mô hình đưa công viên vào trong nhà máy.