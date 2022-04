COVID-19 tới 6h sáng 11/4: Ấn Độ lo làn sóng thứ 4 do biến thể XE, Thượng Hải vẫn bị phong tỏa

(TBTCO) - Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 615.000 ca mắc COVID-19 và 1.600 ca tử vong mới, nâng tổng số người thiệt mạng lên trên 6,2 triệu... Ấn Độ e ngại làn sóng thứ 4 do biến thể tái tổ hợp XE; Thượng Hải (Trung Quốc) vẫn bị phong tỏa.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Mumbai, Ấn Độ.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 11/4 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 498.960.469 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 6.202.860 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 615.045 và 1.600 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 447.956.167 người, 44.801.442 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 53.778 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Hàn Quốc dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với 164.481 ca; Pháp đứng thứ hai với 107.654 ca; tiếp theo là Italy (53.253 ca). Hàn Quốc đứng đầu về số ca tử vong mới, với 329 người chết trong ngày; tiếp theo là Nga 259 ca và Mexico với 125 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 82.060.148 người, trong đó có 1.012.145 ca tử vong. Ấn Độ đứng thứ hai thế giới, ghi nhận tổng cộng 43.036.070 ca nhiễm, bao gồm 521.722 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 30.152.402 ca bệnh và 661.270 ca tử vong.

Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của dịch COVID-19 với gần 184 triệu ca nhiễm, tiếp đến là châu Á với trên 143,6 triệu ca nhiễm. Bắc Mỹ ghi nhận trên 97 triệu ca nhiễm, Nam Mỹ là trên 56,4 triệu ca, tiếp đến là châu Phi 11,79 triệu ca và châu Đại Dương 6,1 triệu ca nhiễm.

Trung Quốc: Thượng Hải vẫn bị phong tỏa; Bắc Kinh, Quảng Châu 'báo động'

Ngày 10/4, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc ghi nhận gần 25.000 ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Trong số ca mắc mới, 1.006 ca có triệu chứng và 23.937 ca không có triệu chứng. Thành phố 26 triệu dân này đang thực hiện lệnh phong tỏa trên diện rộng trong nhiều tuần qua nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Theo đó, chỉ nhân viên y tế, tình nguyện viện, nhân viên giao hàng hoặc một số đối tượng có giấy phép đặc biệt mới được ra khỏi nhà. Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động cung ứng thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Nhiều siêu thị phải đóng cửa.

Trước đó, Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết đã có cuộc gặp với các cơ quan chính phủ khác để bàn về tiêu chuẩn hóa các trạm giám sát đại dịch trên đường cao tốc bởi các biện pháp siết chặt tại các địa phương khiến chuỗi cung cứng bị tắc nghẽn.

Ngày 9/4, chính quyền thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với một khu vực có nguy cơ cao sau khi ghi nhận 8 ca mắc mới COVID-19 tại khu vực này trong 2 tuần qua. Cùng ngày, nhà chức trách thành phố Quảng Châu cho biết sẽ thực hiện xét nghiệm diện rộng tại 11 quận của thành phố này sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm mới trong ngày 8/4.

Trong khi đó, thành phố cảng Ninh Ba gần Thượng Hải ngày 10/4 thông báo dừng toàn bộ dịch vụ ăn uống trong khách sạn và nhà hàng, đồng thời những người sống trong khu phong tỏa phải thực hiện xét nghiệm hằng ngày trong 3 ngày.

Thuốc hạ sốt không làm giảm kháng thể chống COVID-19

Kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy mức độ kháng thể ở những người đã tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19 sẽ không giảm ngay cả khi họ sử dụng thuốc giảm đau hạ sốt để giảm các phản ứng phụ sau khi tiêm.

Nghiên cứu này do các nhà khoa học của Bệnh viện Đại học Kyushu và Bệnh viện Thành phố Fukuoka phối hợp thực hiện. Kết quả phân tích cho thấy hầu như không có sự khác biệt về nồng độ kháng thể giữa những người sử dụng thuốc để chữa các phản ứng phụ sau khi tiêm vaccine và những người không sử dụng. Các nhà khoa học cũng phát hiện rằng cả hai nhóm này đều có đủ khả năng miễn dịch để chống lại SARS-CoV-2.

Mặt khác, nghiên cứu cũng cho thấy rằng mức độ kháng thể có thể còn cao hơn ở những người có phản ứng phụ sau tiêm chủng. Đặc biệt, những người sốt từ 38 độ C trở lên có lượng kháng thể cao hơn 1,8 lần so với những người có thân nhiệt dưới 37 độ C. Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu, ngay cả những người có nhiệt độ cơ thể thấp hơn 37 độ C cũng có đủ lượng kháng thể.

Phó Giáo sư Chong Yong tại Đại học Kyushu cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang phân tích dữ liệu về những người đã tiêm mũi thứ 3 và thấy kết quả tương tự. Chúng ta có thể dùng thuốc giảm đau hạ sốt khi gặp bất kỳ phản ứng phụ nào. Vì vậy, tôi khuyên mọi người nên tiêm mũi tăng cường và không cần (hạn chế uống thuốc giảm đau hạ sốt) chịu đựng cơn sốt chỉ vì đó là dấu hiệu cho thấy bạn có khả năng có mức kháng thể cao hơn”.

Ấn Độ lo ngại làn sóng mới do biến thể XE

Ngày 9/4, Ấn Độ thông báo trường hợp thứ hai nhiễm biến thể XE, là biến thể kết hợp của hai dòng phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron. Ca nhiễm này được phát hiện ở bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.

Bệnh nhân được cho là có tiền sử đi lại từ thành phố Mumbai, nơi trường hợp nhiễm XE đầu tiên được ghi nhận tại Ấn Độ cách đây vài ngày.

Thời gian qua, giới khoa học đã theo dõi 3 biến thể mới gồm XD, XF và XE. Trong đó, 2 biến thể XD và XF là những dạng kết hợp của biến thể Delta và BA.1, hay gọi là Deltacron. Hai biến thể này đã đươc nhắc tới từ vài tháng nay nhưng chưa thực sự gây ra những thay đổi đáng kể trong diễn biến dịch bệnh thế giới. Còn lại, biến thể XE là một dạng biến thể tái tổ hợp - kết hợp của chính các dòng phụ BA.1 và BA.2 của Omicron. Biến thể tái tổ hợp xuất hiện khi một người nhiễm cùng lúc 2 hoặc 3 biến thể của virus, tạo điều kiện cho các vật chất di truyền của các biến thể pha trộn trong cơ thể người bệnh.

Với hai ca mắc biến thể XE, nỗi sợ hãi mới về làn sóng thứ 4 đã khiến người Ấn Độ lo lắng. Mặc dù các chuyên gia đã chỉ ra rằng XE có vẻ nhẹ nhàng, nhưng họ đã cảnh báo không nên lơ là cảnh giác.

"Cho đến nay không có nhiều bằng chứng để nói rằng bệnh do biến thể XE gây ra là trầm trọng hơn và nó cũng không cho thấy tỷ lệ nhập viện hoặc tử vong tăng lên. Sẽ cần nghiên cứu và quan sát thêm để chứng minh điều tương tự" - Tiến sĩ Chetan Rao Vaddepally, Chuyên gia tư vấn Pulmonologist, Bệnh viện Yashoda, Hyderabad, trấn an.