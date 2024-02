Cử tri đánh giá cao tinh thần kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn

Đánh giá kỹ tác động môi trường khi cấp phép điện gió Liên quan đến những tác động môi trường và ảnh hưởng đời sống người dân quanh dự án điện gió, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, người dân ven biển miền Tây Nam Bộ, trong đó có Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau rất bức xúc, người dân khiếu kiện thường xuyên do ảnh hưởng đến môi trường, sinh vật sống, rừng ven biển của các cây điện gió. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đặt vấn đề về đánh giá tác động môi trường khi cấp giấy phép cho nhà đầu tư. Do đó, đề nghị Chính phủ phải nghiên cứu về tác động môi trường kỹ lưỡng và phải bổ sung về hành vi trong Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm về tác động môi trường hay Luật Bảo vệ môi trường để xử lý vấn đề này.