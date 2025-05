Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục không xảy ra ùn tắc giao thông

(TBTCO) - Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 3/5/2025, ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2025, toàn quốc xảy ra 51 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 26 người, bị thương 31 người (đường sắt, đường thủy không xảy ra TNGT). So với ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5/2024 giảm 34 vụ, giảm 26 người chết, giảm 27 người bị thương.

Tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự ATGT trong ngày được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra tai nạn, tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến cao tốc như: Pháp Vân – Cầu Giẽ, Giải Phóng – Giáp Bát, QL1, vành đai 3, Nội Bài, đường dẫn cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Hà Nội – Lào Cai, khu vực bến xe Gia Lâm, cầu Vĩnh Tuy, Đường dẫn cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Cổ Linh) và QL5, tuyến nút Trần Duy Hưng – Phạm Hùng lưu lượng phương tiện tăng nhẹ do người dân bắt đầu di chuyển về Hà Nội, không xảy ra ùn tắc giao thông. Các tuyến đường nội thành Hà Nội hướng về khu vực trung tâm như: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng… lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ổn định, chấp hành nghiêm đèn tín hiệu giao thông. Tại TP. Hồ Chí Minh và các địa phương giáp ranh: Khu vực Cầu Rạch Miễu xe đông, di chuyển chậm không xảy ra ùn tắc. Khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông bình thường, di chuyển ổn định. Trên tuyến quốc lộ 1, tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông di chuyển ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Tình hình trật tự ATGT được đảm bảo không xảy ra ùn tắc giao thông tại Hà Nội. Ảnh: TL Lực lượng CSGT của Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động bố trí 100% quân số ứng trực, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, kết quả cụ thể: Đường bộ đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 7.955 trường hợp vi phạm; phạt tiền 21 tỷ 808 triệu đồng; tạm giữ 48 xe ô tô, 2.179 xe mô tô, 61 phương tiện khác; tước 228 giấy phép lái xe (GPLX) các loại. Trừ điểm GPLX 1109 trường hợp. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 1.836 trường hợp, vi phạm tốc độ 2.021 trường hợp, xử lý chở hàng quá tải trọng 46 trường hợp; quá khổ giới hạn 18 trường hợp, vi phạm ma túy 4 trường hợp. Đường thuỷ phát hiện xử lý 124 trường hợp, phạt tiền 129 triệu đồng. Đường sắt có 3 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2 triệu đồng. Đáng chú ý, ngày 3/5/2025 không có cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia. Tình hình giao thông tại các tuyến cửa ngõ, vành đai và cao tốc trọng điểm của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn được bảo đảm thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông, không xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng CSGT đã chủ động điều tiết, phân luồng hiệu quả, không để xảy ra ùn tắc. Công tác xử lý vi phạm, nhất là nồng độ cồn và tốc độ, được tăng cường quyết liệt. Nhìn chung, tình hình giao thông được kiểm soát tốt, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trí Dũng