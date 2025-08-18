Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần gắn kết các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới

(TBTCO) - Tối ngày 17/9, tại tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được Ủy ban Di sản Thế giới công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau 11 năm kể từ khi Tràng An được công nhận Di sản thế giới (2014), Việt Nam vinh dự có thêm Quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới thứ 9 của quốc gia. Đây là hồ sơ di sản chuỗi đầu tiên, liên tỉnh, trải qua quá trình xây dựng gian nan trong bối cảnh dịch COVID-19 nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm cao, đã thuyết phục được UNESCO đánh giá, công nhận.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.T

Thủ tướng khẳng định, thành công này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương, các bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân. Theo yêu cầu quốc tế trong công tác xét duyệt hồ sơ, chặng đường bảo vệ hồ sơ di sản có rất nhiều khó khăn, thách thức mới, tuy nhiên các đoàn công tác của Việt Nam luôn nỗ lực, quyết tâm rất cao. Hồ sơ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Hồ sơ đề cử đầu tiên ở Việt Nam được triển khai theo hình thức di sản theo chuỗi, có cách tiếp cận rất mới ở Việt Nam, liên tỉnh với các điểm di tích nằm trên địa bàn rộng lớn có địa hình đồi núi, sông suối phức tạp. Tuy nhiên, hồ sơ đã được xây dựng một cách công phu, bài bản với chất lượng cao.

Thủ tướng cũng ghi nhận, biểu dương nỗ lực bền bỉ của tỉnh Quảng Ninh, địa phương chủ trì cùng sự tham gia tích cực của Bắc Ninh, Hải Phòng, các cơ quan ngoại giao, UNESCO Việt Nam và chuyên gia quốc tế.

Quần thể Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm đậm “hồn Việt, nét Trần, tinh thần Thiền Trúc Lâm” tọa lạc dưới chân núi Yên Tử . Ảnh CTV

Để bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các địa phương Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: hoàn thiện khung pháp lý bảo vệ di sản; xác định rõ trách nhiệm quản lý; xây dựng kế hoạch quản lý gắn với phòng ngừa rủi ro, thiên tai; kết nối bảo tồn với phát triển du lịch bền vững; và đẩy mạnh quảng bá, lan tỏa hình ảnh di sản, để mỗi người dân trở thành “đại sứ văn hóa”.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản thế giới đã góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam. Đây là sức mạnh mềm, là nội lực để văn hóa thực sự trở thành động lực đột phá cho phát triển, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn đời, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng”.

Bày tỏ cảm ơn và tiếp thu chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, những định hướng quý báu của Thủ tướng Chính phủ về phát huy, bảo tồn, lan tỏa những giá trị đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Quang cảnh chương trình công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Ảnh T.D

Tại lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng với chủ đề "Thanh âm Yên Tử - Di sản ngàn đời" được xây dựng công phu.

Với mạch cảm hứng bắt nguồn từ non thiêng Yên Tử – nơi hội tụ linh khí đất trời và hồn cốt dân tộc, chương trình nghệ thuật đã tái hiện một hành trình xuyên thời gian: từ dấu chân của bậc minh quân – thiền sư, tới những trang sử hào hùng và rồi hòa nhịp cùng khát vọng vươn mình của Việt Nam hôm nay; đưa khán giả hòa mình vào không gian văn hóa – âm nhạc đặc sắc giữa non thiêng, nơi vang vọng thanh âm ngàn đời của Di sản.