Cục Hải quan Long An: Đồng bộ các giải pháp, tăng thu ngân sách

(TBTCO) - Gần 5 tháng qua, nhờ tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nghiệp vụ cũng như phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan, hoạt động quản lý địa bàn về sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Long An luôn ổn định, số thu ngân sách tăng cao.

Cán bộ công chức Hải quan Long An kiểm tra hàng hóa thông quan tại cửa khẩu. Ảnh: Sơn Nam

Nhiều giải pháp đồng bộ

Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân cho biết, do đặc thù quản lý hoạt động lĩnh vực hải quan tại 3 tỉnh gồm Long An, Bến Tre và Tiền Giang, địa bàn rộng và phân tán, tình hình sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các địa phương không tập trung,… là những rào cản cho hoạt động của đơn vị, trong điều kiện thiếu nhân lực, biên chế.

Đặc biệt, tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bất ổn của tình hình thế giới cũng như trong nước...

Tuy nhiên, nhờ xác định rõ nhiệm vụ, quyết tâm vượt qua những khó khăn thách thức, ngay từ đầu năm, ban lãnh đạo Cục Hải quan Long An đã phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, gắn chỉ tiêu kết quả làm việc với các phong trào thi đua theo từng tháng, quý.

Nhiệm vụ trọng tâm là, giải quyết kịp thời các vướng mắc về chính sách, thủ tục hải quan (TTHQ) cho doanh nghiệp (DN) và các chi cục hải quan trực thuộc hoặc báo cáo vướng mắc đến Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Thời gian qua, Cục Hải quan Long An tích cực phối hợp với chính quyền và ngành chức năng (thành viên Ban Chỉ đạo 389) tại các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền các hoạt động ngăn ngừa, xử lý các hành vi buôn lậu, trốn thuế tại các địa bàn quản lý, khu vực từng có yếu tố phức tạp, nhạy cảm...

Các mặt hàng xuất nhập khẩu trên địa bàn do Cục Hải quan Long An quản lý chủ yếu sản phẩm của ngành may mặc, da giày, các sản phẩm từ kim loại…, máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; sắt, thép, bông, xơ, sợi, hàng nông sản...

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN trên địa bàn đang dần hồi phục so với trước, đơn hàng xuất nhập khẩu tăng và các nhóm các mặt hàng nhập khẩu tăng, như: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 49%; sắt, thép tăng 107%; bông, xơ, sợi tăng 152%; chất dẻo và sản phẩm chất dẻo tăng 63%,…

Lũy kế đến 15/5/2024, số thu nộp ngân sách toàn đơn vị là 1.672,67 tỷ đồng, đạt 41,8% so với chỉ tiêu được giao, tăng 17% (so với cùng kỳ năm 2023).

Riêng tại địa bàn Long An, thu ngân sách nhà nước đạt 1.528,18 tỷ đồng, đạt 42,6% chỉ tiêu được giao, tăng 20%.

Tăng cường tiếp xúc, đồng hành cùng doanh nghiệp

Cục trưởng Cục Hải quan Long An Nguyễn Ngọc Huân cho biết, đầu quý II/2024, Cục Hải quan Long An sẽ tổ chức gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn. Mục đích là nắm bắt thông tin, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu. Trên cơ sở đó sẽ có những tham mưu đề xuất các cấp có thẩm quyền có những quyết sách phù hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Theo ông Huân, trong những tháng từ nay đến cuối năm, Cục Hải quan Long An sẽ tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, kịp thời nắm bắt thông tin diễn biến thị trường thế giới để đồng hành cùng doanh nghiệp, chia sẻ cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, góp phần tăng thu ngân sách.

Cán bộ công chức Hải quan Long An kiểm soát hồ sơ hàng hóa thông quan. Ảnh: Sơn Nam

"Ban lãnh đạo Cục Hải quan Long An tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường theo dõi, đôn đốc, triển khai đầy đủ các kế hoạch đã xây dựng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên đia bàn" - ông Huân cho biết thêm.

Thời gian tới Cục Hải quan Long An đặc biệt quan tâm công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới. Theo dõi công tác tuyên truyền tại các xã biên giới, nội dung tuyên truyền do các chi cục đề xuất.

Các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm không để xảy ra sai sót trong kiểm tra hồ sơ hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, tờ khai vận chuyển độc lập, hàng hóa có dấu hiệu vi phạm, điều kiện đăng ký khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tăng cường công tác phối kết hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành để trao đổi và xử lý những vấn đề có liên quan công tác kiểm tra sau thông quan./.