Cục Thuế Bình Dương: Nhận diện khó khăn, tăng thu trong điều kiện có thể

Về số lượng mã số thuế (MST) của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3/2024, toàn tỉnh có 373 MST thành lập mới, giảm 28 MST (giảm 6,98%) so với cùng kỳ năm 2023. Cũng trong tháng 3/2024, toàn tỉnh có 115 MST tạm ngừng kinh doanh, tăng 27 MST (30,68%) so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, toàn tỉnh có 78 MST khôi phục kinh doanh, tăng 7 MST (9,85 %) so với cùng kỳ năm 2023.