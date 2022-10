Cục Thuế Lào Cai: Thu ngân sách 9 tháng đạt 95% dự toán

(TBTCO) - Lũy kế đến ngày 30/9, tổng thu ngân sách nhà nước Cục Thuế Lào Cai thực hiện được 5.613 tỷ đồng, đạt 95% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ. Bà Dương Thị Thu Hằng – Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai cho rằng, kết quả thu ngân sách nêu trên đóng góp tích cực vào tiến trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều nguồn thu trên địa bàn.

4/10 đơn vị hoàn thành 100% dự toán trung ương giao

Theo lãnh đạo Cục Thuế Lào Cai, những tháng đầu năm, công tác quản lý thuế trên địa bàn có những thuận lợi, khó khăn đan xen.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN nhỏ và vừa, các hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, không tiếp cận được các nguồn vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh; kinh tế biên mậu tiếp tục không ổn định, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh bị đình trệ… Trong bối cảnh đó, Cục Thuế Lào Cai đã triển khai thực hiện tương đối hiệu quả nhiệm vụ công tác thuế, hầu hết các nguồn thuế phát sinh đều được cục thuế thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Cục Thuế Lào Cai tham gia hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”. Ảnh: Ngọc Hương

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, lũy kế tính đến ngày 30/9/2022, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 5.613 tỷ đồng, đạt 95% dự toán Trung ương giao, đạt 68% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 62% dự toán UBND tỉnh giao phấn đấu, bằng 117% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm, trên địa bàn có 4/10 đơn vị được giao thu đã hoàn thành 100% dự toán Trung ương giao; có 4/10 đơn vị hoàn thành trên 75% dự toán.

Lãnh đạo Cục Thuế Lào Cai thông tin, 9 tháng đầu năm, trên địa bàn có 4/10 đơn vị được giao thu đã hoàn thành 100% dự toán Trung ương giao. Trong đó, Chi cục Thuế huyện Bảo Thắng thu đạt 127% dự toán; Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 1 thu đạt 107% dự toán; Chi cục Thuế khu vực Lào Cai – Mường Khương thu đạt 101% dự toán; Chi cục Thuế KV Bắc Hà – Simacai thu đạt 101% dự toán.

Đánh giá cụ thể tình hình thực hiện dự toán thu đối với một số khoản thu, sắc thuế chủ yếu trên địa bàn, bà Dương Thị Thu Hằng cho hay, thu từ khu vực DN nhà nước đạt 1.298 tỷ đồng, bằng 143% dự toán Trung ương giao, bằng 137% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 171% so với cùng kỳ. Lãnh đạo Cục Thuế Lào Cai cho biết, số thu từ khu vực này tăng do cục thuế thu hồi được nợ của các Công ty đồng Tả Phời, Vietracimex Lào Cai, Khoáng sản 3 Vimico; Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam chủ yếu xử lý hàng tồn kho nên đầu vào ít, thuế GTGT phát sinh cao. Bên cạnh đó, Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền đã đi vào sản xuất ổn định kèm theo giá bán tinh quặng đồng và phân bón tăng dẫn đến số thu từ khu vực này tăng mạnh.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, thu từ thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn đạt 256 tỷ đồng, đạt 138% dự toán Trung ương giao, đạt 138% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 119% dự toán UBND tỉnh giao phấn đấu và bằng 171% so với cùng kỳ. Số thu từ chỉ tiêu này tăng so với cùng kỳ do thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và đầu tư vốn từ nhóm công ty phốt pho tăng cao so với cùng kỳ.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 370 tỷ đồng, đạt 109% dự toán Trung ương giao, đạt 100% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 89% dự toán UBND tỉnh giao phấn đấu và bằng 152% so với cùng. Chỉ tiêu này tăng so với cùng kỳ do năm 2022 bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản các năm 2015, 2016 và 2017 của Công ty CP Đồng Tả Phời (42,4 tỷ đồng); điều chỉnh tăng do giá tính thuế tài nguyên tăng của Tổng công ty Khoáng sản TKV (65 tỷ đồng)…

Cùng với một số khu vực DN có số nộp ngân sách tăng, chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất cục thuế thực hiện đạt 1.480 tỷ đồng, đạt 123% dự toán Trung ương giao, đạt 59% dự toán UBND tỉnh giao, đạt 59% dự toán UBND tỉnh giao phấn đấu và bằng 129% so với cùng kỳ. Lãnh đạo Cục Thuế Lào Cai cho hay, thu tiền sử dụng đất tăng so với cùng kỳ là do có một số dự án trúng đấu giá từ cuối năm 2021 có kỳ hạn nộp vào năm 2022. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp có số nộp tiền sử dụng đất lớn trong năm 2022 như: Công ty CP Đầu tư Hải Phát nộp tiền trúng đấu giá đối với dự án nhà ở thương mại B6 kéo dài và B10, số nộp 401,2 tỷ đồng, Công ty CP Minh Sơn nộp 134 tỷ đồng, Tổng Công ty 36-CTCP nộp 125,6 tỷ đồng.

Chú trọng thanh, kiểm tra, thu hồi nợ đọng

Mặc dù số thu tăng trưởng khá, song công tác thu ngân sách những tháng cuối năm dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách UBND tỉnh giao phấn đấu, trong 3 tháng cuối năm, Cục Thuế Lào Cai tiếp tục tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp tăng cường quản lý thuế đối với lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 889/CĐ-TTg.

Trong đó, tập trung xây dựng cổng thông tin tiếp nhận thông tin từ các sàn TMĐT trong nước theo phương thức tự động (điện tử); xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý thuế về TMĐT; nghiên cứu giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu TMĐT với các ngành chức năng trên địa bàn.

Cục Thuế Lào Cai tham gia hội nghị triển khai hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế tổ chức. Ảnh: Ngọc Hương

Tiếp tục xây dựng CSDL lớn và các công cụ khai thác, sử dụng, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) phục vụ công tác quản lý thuế; chỉ đạo tổ chức chương trình hóa đơn may mắn tại tỉnh, thành phố (trong tháng 10); triển khai HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền,...

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”; hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền về việc tuyên truyền Chương trình “Hóa đơn may mắn” kết hợp với triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh; viết thư ngỏ gửi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Đồng thời, cục thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách, chú trọng việc phân tích, kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo kế hoạch được phê duyệt, nâng cao chất lượng của các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của pháp luật thuế góp phần tăng thu NSNN.

Triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, ban hành 100% quyết định cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế khi được thanh toán vốn xây dựng cơ bản./.