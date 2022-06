(TBTCO) - 5 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Long An đạt 8.751 tỷ đồng, bằng 65,2% so dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 64,4% dự toán tỉnh giao, bằng 115,6% so với cùng kỳ thực hiện. Ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An cho rằng, kết quả nêu trên đóng góp quan trọng vào cân đối ngân sách, giúp kinh tế phát triển ổn định, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện chính sách phục hồi kinh tế, miễn, giảm, giãn thuế để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Thông tin từ Cục Thuế Long An cho biết, 5 tháng đầu năm 2022, thu nội địa trên địa bàn đạt 8.751 tỷ đồng, bằng 65,2% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 64,4% dự toán tỉnh giao, bằng 115,6% so với cùng kỳ thực hiện. Nếu trừ số thu từ xổ số và tiền sử dụng đất, tổng thu nội địa đạt 5.677 tỷ đồng, đạt 58% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 57,1% dự toán tỉnh giao, đạt 52,7% dự toán phấn đấu, bằng 112,7% so với cùng kỳ thực hiện. Trong đó, khối tỉnh quản lý thu đạt 5.937 tỷ đồng, đạt 65,4% so với dự toán tỉnh giao; khối huyện quản lý thu đạt 2.814 tỷ đồng, đạt 62,4% so với dự toán tỉnh giao.

Các gói hỗ trợ của Chính phủ góp sức giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Ông Nguyễn Văn Thủy đánh giá, xét về tổng thể, 5 tháng đầu năm, trên địa bàn có 15/15 huyện có số thu đạt từ 43% dự toán trở lên. Bên cạnh các khoản thu có tốc độ tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 10,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 23,8%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 37,1%; thu lệ phí trước bạ tăng 31,8%; thu phí, lệ phí tăng 0,9%, thu tiền sử dụng đất tăng 38%, thì trên địa bàn tỉnh Long An còn 3 khoản thu có tốc độ thu giảm so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 36,2%, bằng 85,3% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 52% dự toán, bằng 88,8% so với cùng kỳ; thu từ xổ số kiến thiết đạt 49%, bằng 87,7% so với cùng kỳ.

Có được kết quả khả quan trên là do, tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục tốt. Các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt.

Trên 97,2% doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử Tính đến ngày 31/5/2022, trên địa bàn tỉnh Long An đã có 97,2% doanh nghiệp đã chuyển đổi thành công sang sử dụng hóa đơn điện tử; 100% hộ kinh doanh thuộc diện phải áp dụng hóa đơn điện tử cũng đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Ông Nguyễn Văn Thủy đánh giá thêm, ngoài việc thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước (NSNN), tập thể cán bộ công chức Cục Thuế Long An đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thuế cũng như chống thất thu thuế tốt. Cùng với đó, Cục Thuế Long An đã chủ động tham mưu UBND tỉnh duy trì Ban Chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách năm 2022, để hỗ trợ cơ quan thuế trong các giải pháp thu ngân sách đạt hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; triển khai các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, gian lận về thuế, thu hồi nợ thuế.

Lãnh đạo Cục Thuế Long An cho rằng, việc triển khai công tác tuyên truyền về chống thất thu ngân sách trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại các địa phương đã có tác động tích cực đến người nộp thuế. Giá trị trên hợp đồng chuyển nhượng để khai thuế có xu hướng tăng lên. Tổng số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản (từ 1/1/2022 đến ngày 30/5/2022) là 563 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 296 tỷ, tỷ lệ tăng 110,8%.

Đối với lệ phí trước bạ đối với tài sản là bất động sản (từ 1/1/2022 đến ngày 30/5/2022) là 156,8 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 68,1 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 76,8%. Tổng hai lĩnh vực tăng so cùng kỳ là 364,1 tỷ đồng.

Nhiều thách thức giai đoạn cuối năm

Người đứng đầu Cục Thuế Long An đánh giá thêm, mặc dù kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt được kết quả khả quan, song trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng, việc cung ứng các mặt hàng nhiên liệu, lương thực và một số nguyên liệu đầu vào khó khăn, giá cả tăng cao, làm tăng chi phí sản xuất - kinh doanh.

Những yếu tố nêu trên kết hợp với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất; thực hiện chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022 theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến số thu ngân sách trong các tháng tiếp theo.

15/15 huyện có số thu đạt từ 43% dự toán trở lên 5 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Long An có 15/15 huyện có số thu đạt từ 43% dự toán trở lên. Trong đó, huyện Thạnh Hóa thu đạt 100% dự toán; huyện Đức Huệ thu đạt 87,2%; huyện Bến Lức thu đạt 81,5%; huyện Tân Trụ thu đạt 78,9%; huyện Tân Hưng thu đạt 77,8%; huyện Thủ Thừa thu đạt 69,8%; huyện Mộc Hóa thu đạt 69,4%; huyện Vĩnh Hưng thu đạt 69%; huyện Cần Giuộc thu đạt 67,9%; thị xã Kiến Tường thu đạt 65,7%; huyện Cần Đước thu đạt 59,5%; huyện Đức Hòa thu đạt 54%; huyện Tân Thạnh thu đạt 51,7%; huyện Châu Thành thu đạt 50,4%; thành phố Tân An thu đạt 44,1%.

Theo tính toán của Cục Thuế Long An, việc giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ, áp dụng từ 1/2/2022 đến 31/12/2022, dự kiến ảnh hưởng giảm thu ngân sách khoảng 340,4 tỷ đồng.

Đồng thời, việc giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn..., cũng sẽ ảnh hưởng đến nhiều nguồn thu.

Trước các dự báo giảm thu, ngoài việc chủ động thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào NSNN, Cục Thuế Long An tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân phục hồi sản xuất kinh doanh.