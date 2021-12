Cục Thuế Long An: Vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

(TBTCO) - Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các làn sóng dịch Covid-19 bùng phát, song tập thể cán bộ, công chức Cục Thuế Long An luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thuế. Nhờ đó, lũy kế tính đến ngày 24/12, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh Long An do cơ quan thuế thực hiện đạt 14.178 tỷ đồng, đạt 116,5% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 112,7% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao.

Dịch Covid-19 đã "lấy đi" khoảng gần 5.000 tỷ đồng tiền thuế Ông Nguyễn Văn Thủy – Cục trưởng Cục Thuế Long An chia sẻ, năm 2021 làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư đã đưa Long An trở thành tâm dịch của các tỉnh phía Nam. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 40.000 ca F0, dịch bệnh đã tác động rất tiêu cực đến mọi mặt đời sống của người dân; đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN); đến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Thuế Long An, dịch Covid-19 đã "lấy đi" khoảng gần 5.000 tỷ đồng tiền thuế và thu NSNN năm 2021, tương đương khoảng 30% tổng thu của cơ quan thuế Long An. Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, thách thức, ngành Thuế Long An luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ban chỉ đạo thu ngân sách các cấp; sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của các ban, ngành, chính quyền các cấp từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý thu; sự nỗ lực của tỉnh, sự đồng thuận của cộng đồng DN, người nộp thuế (NNT). Ước tính đến ngày 31/12/2021, tổng số thu trên địa bàn tỉnh Long An đạt 18.800 tỷ đồng (trong đó, số thu cơ quan thuế thực hiện là 14.500 tỷ đồng; cơ quan hải quan thực hiện là 4.300 tỷ đồng). Cục Thuế Long An họp giao ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách. Ảnh: Nhựt Thy Về phía ngành Thuế, ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế Long An đã có sự chuẩn bị tốt triển khai kịp thời, các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thu thuế, trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra. Cùng với đó, Cục Thuế Long An cũng đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thu NSNN năm 2021, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN năm 2021, đặc biệt là duy trì 15/15 huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thành lập ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp NSNN năm 2021, để hỗ trợ cơ quan thuế trong các giải pháp thu ngân sách đạt hiệu quả. Các đơn vị tổ chức quản lý, đôn đốc thu nộp kịp thời số thuế phát sinh; tăng cường đôn đốc thu nợ, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế, đặc biệt chú trọng đến các DN có rủi ro cao, DN kinh doanh lỗ liên tục nhiều năm, DN có dấu hiệu chuyển giá, trốn thuế, đã góp phần thực hiện hoàn thành vượt dự toán thu Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao. Ước thu ngân sách vượt 19% dự toán pháp lệnh Báo cáo của Cục Thuế Long An cho thấy, tổng thu nội địa đến ngày 24/12/2021 là 14.178 tỷ đồng, đạt 116,5% dự toán, đạt 112,7% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đến ngày 24/12/2021 là 9.928 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán, đạt 105,7% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao. Lãnh đạo Cục Thuế Long An cho hay, ước tổng thu nội địa năm 2021 là 14.500 tỷ đồng, đạt 119,1% dự toán, đạt 115,2% chỉ tiêu phấn đấu HĐND tỉnh giao. Trong đó, ước thu cân đối đạt 10.200 tỷ đồng, đạt 111,5% dự toán, đạt 108,6% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Báo cáo của Cục Thuế Long An cũng cho thấy, trên địa bàn có 9/16 khoản thu, khu vực thu đạt và vượt dự toán. Trong đó: Thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 124,9% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 187,4% dự toán, đạt 177,3% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao; thu khác ngân sách đạt 160,3% dự toán; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 269,6% dự toán; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 100% dự toán; khu vực DN nhà nước trung ương nộp đạt 125,1% dự toán; thuế thuế thu nhập cá nhân đạt 117,2% dự toán; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác đạt 196% dự toán, đạt 217,8% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao. Cục trưởng Nguyễn Văn Thủy cho hay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Cục Thuế Long An đã thực hiện đồng bộ, đầy đủ, toàn diện tất cả các chức năng quản lý thuế như công tác tuyên truyền hỗ trợ, kê khai và kế toán thuế, quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thanh tra kiểm tra… “5 tháng đầu năm 2021, khi chưa xuất hiện ca F0 đầu tiên ở Long An, thì số thu NSNN cục thuế thực hiện tăng cao 31,5% so với cùng kỳ 2020. Tuy nhiên, từ cuối tháng 5/2021, dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng DN và NNT, dẫn đến giảm doanh thu, số nộp NSNN có chiều hướng sụt giảm” - Ông Nguyễn Văn Thủy - Cục trưởng Cục Thuế Long An. Cụ thể, Cục Thuế Long An đã triển khai các hoạt động đồng hành hỗ trợ NNT và công tác cải cách, hiện đại hóa. Theo đó, cục thuế đã ban hành nhiều văn bản để tổ chức triển khai kịp thời một số giải pháp của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho DN, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 như: Nghị định số 52/2021/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15, Nghị định 92/2021/NĐ-CP, Quyết định 27/2021/QĐ-TTg,… Đến nay DN đăng ký kê khai thuế điện tử đạt trên 99%; nộp thuế điện tử trên 98%; số chứng từ nộp thuế điện tử đạt 98%; số tiền nộp ngân sách thông qua phương thức điện tử đạt 98%, vượt chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao. Song song với đó, cục thuế thực hiện 100% hồ sơ hoàn thuế điện tử đối với trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) xuất khẩu và hoàn thuế GTGT dự án đầu tư; kịp thời giải quyết các chính sách hỗ trợ về gia hạn nộp thuế trên 620 tỷ đồng; chính sách miễn, giảm trên 500 tỷ đồng. Thông qua các hình thức hỗ trợ, cộng đồng DN đã dần phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định cho NSNN. Ngoài ra, Cục Thuế Long An cũng thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra thuế, công tác thu hồi nợ thuế…, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả thu ngân sách, giúp cục thuế hoàn thành vượt mức dự toán các cấp lãnh đạo giao./.

Văn Tuấn