Cục Thuế Nghệ An thu ngân sách quý I/2024 tăng 42%

(TBTCO) - Theo Cục Thuế Nghệ An, tổng số thu ngân sách quý I/2024 do đơn vị quản lý được 5.924 tỷ đồng, đạt 41% dự toán, tăng 42% (so với cùng kỳ năm trước).

Cục Thuế Nghệ An cho biết, các khoản thu quý I/2024 cơ bản đạt và vượt tiến độ đề ra. Cụ thể, thu cổ tức (295%), thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (66%), tiền sử dụng đất (53%), thuế thu nhập cá nhân (45%), thu khác ngân sách (41%), doanh nghiệp nhà nước (DNNN) địa phương (37%), xổ số (36%), phí, lệ phí (35%), thu từ công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh (34%), thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (33%)... Công chức Cục Thuế Nghệ An hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý II/2024, cục thuế tiếp tục rà soát kỹ từng nguồn thu, đánh giá khả năng thu để triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả; thực hiện giao chỉ tiêu thu ngân sách quý II đến các phòng, các chi cục thuế. Đồng thời, đơn vị thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế theo phương thức quản lý rủi ro; tập trung thanh tra, kiểm tra, chống thất thu đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu, các doanh nghiệp được miễn, giảm thuế, doanh nghiệp có hoạt động liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chuyển nhượng vốn, thương hiệu, dự án... Cục Thuế Nghệ An cho hay, thời gian tới tiếp tục rà soát, tổng hợp, đôn đốc tiến độ thực hiện chương trình hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền; đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế điện tử của người nộp thuế qua Etax Mobile.

Đức Việt