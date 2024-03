Cục Thuế Quảng Ngãi: Tập trung nguồn lực quản lý, chống thất thu thuế

(TBTCO) - Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung nguồn lực thu kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Ngoài ra, cục thuế cũng chú trọng chống thất thu ngân sách đối với ngành, lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro thất thu thuế.

Nguồn: Cục Thuế Quảng Ngãi. Đồ họa: Phương Anh

Số thu đạt khá nhờ giá dầu cao

Thông tin về tình hình thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ông Võ Hùng - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 2 tháng đầu năm 2024, cục thuế thu NSNN được 4.004,3 tỷ đồng, đạt 22,7% dự toán, tăng 15,5% so với cùng kỳ thực hiện.

Đây là kết quả tích cực, chủ yếu nhờ giá dầu thô thế giới hiện đang ở mức cao so với giá dự toán giao, nên số thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã đạt 28,2% dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ. Các khoản thu còn lại được 1.688,6 tỷ đồng, đạt 17,9% dự toán, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất, các khoản còn lại là 1.629,9 tỷ đồng, đạt 23,8% dự toán và tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Chống thất thu từ quản lý tem điện tử Để chống thất thu thuế đối với sản phẩm rượu bia, thuốc lá, cục thuế đã phối hợp các sở, ngành liên quan, địa phương triển khai công tác quản lý tem điện tử rượu, thuốc lá theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổng cục Thuế. Tổ chức triển khai phân tích hồ sơ khai thuế trước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Trong số 17 khoản thu, có 11 khoản đảm bảo và xấp xỉ tiến độ dự toán, bao gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương đạt 28,1%; thu từ DNNN địa phương đạt 42%; thu từ doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31,1%; thu từ hoạt động xổ số đạt 26,7%; thu thuế ngoài quốc doanh đạt 22,1%; thuế TNCN đạt 36%; thuế bảo vệ môi trường đạt 22,4%; thu phí - lệ phí đạt 20,9%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 34%; thu lệ phí trước bạ đạt 15,7% và thu khác ngân sách đạt 16,5%.

Đáng chú ý, một số DN chủ lực đóng góp lớn cho ngân sách duy trì được số nộp tăng so với cùng kỳ, như: Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi nộp tăng 31,7%; Công ty CP Đường Quảng Ngãi nộp tăng 11,1% và Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất nộp tăng 40,2%.

Ông Võ Hùng đánh giá, số thu qua 2 tháng đầu năm có sự tăng trưởng khá, đây là nền tảng tạo cơ sở đảm bảo tiến độ dự toán thu quý I và các quý tiếp theo.

Đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách

Để đánh giá công tác quản lý thu, chống thất thu thuế, mới đây, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp sơ kết 2 năm kết quả thực hiện “Đề án tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi (đề án 1795) trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Bùi Khánh Toàn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau 2 năm triển khai đề án 1795, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh, sự phối hợp các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác chống thất thu trong một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đã tăng thu cho NSNN tỉnh gần 190 tỷ đồng.

Kết quả đã góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN trong 2 năm 2022 và 2023 UBND tỉnh giao. Cụ thể, công tác chống thất thu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử tăng 1,6 tỷ đồng; lĩnh vực kinh doanh chuyển nhượng bất động sản của cá nhân, tổ chức tăng thu 34,2 tỷ đồng; lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản tăng thu 153,3 tỷ đồng.

Ông Bùi Khánh Toàn - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi (đứng) báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Lê Khan

Tuy nhiên, ông Bùi Khánh Toàn đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, thì vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định trong việc tổ chức triển khai thực hiện đề án 1795. Trong đó, công tác phối hợp, trao đổi thông tin với cơ quan thuế trong công tác chống thất thu ngân sách của một số sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố còn hạn chế, vẫn còn thất thu ngân sách trong một số lĩnh vực nhất là lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2024, UBND tỉnh giao giao nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn là 25.420 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 17.640 tỷ đồng, thu xuất, nhập khẩu 7.780 tỷ đồng), riêng thu tiền sử dụng đất 2.600 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương, nghiêm túc và tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu NSNN tại đề án 1795 và Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 16/1/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Đối với nhiệm vụ thu NSNN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cục thuế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách) thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế và có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.