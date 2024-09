Cục Thuế Thái Nguyên chú trọng quản lý về thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên đạt 11.090 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ thực hiện, bằng 68,8% so với dự toán Chính phủ giao, đạt 56,8% so với dự toán HĐND tỉnh giao. 4 tháng cuối năm, Cục Thuế Thái Nguyên tiếp tục chủ động rà soát, đánh giá, phân tích tiến độ thu, chú trọng quản lý về thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đề xuất các giải pháp thu phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

8 tháng, thu ngân sách đạt 11.090 tỷ đồng

Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên được Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 16.120 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa là 13.620 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 2.500 tỷ đồng. HĐND tỉnh giao thu là 19.515 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 17.000 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 2.500 tỷ đồng; các khoản huy động, đóng góp là 15 tỷ đồng.

Cơ quan thuế rà soát, đánh giá, phân tích tiến độ công việc để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: TL

Trong đó, thu nội địa đạt 9.305 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ thực hiện, đạt 68,3% so với dự toán Chính phủ giao, đạt 54,7% dự toán HĐND tỉnh giao; thu xuất nhập khẩu 1.721 tỷ đồng, bằng 95,9% so với cùng kỳ thực hiện, đạt 68,8% so với dự toán Chính phủ giao và HĐND tỉnh giao; các khoản viện trợ, ủng hộ, đóng góp thu đạt 64 tỷ đồng.

Đại diện Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, có được kết quả nêu trên, ngay từ đầu năm, toàn đơn vị đã quyết liệt thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, đặc biệt là các khoản nợ lớn; tổ chức hội nghị làm việc với các chủ dự án còn nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn để giải đáp vướng mắc, động viên, yêu cầu nộp các khoản nợ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Cùng đó, cục thuế tổ chức triển khai tốt nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế lĩnh vực trọng điểm nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phân tích tiến độ thu để có giải pháp phù hợp

Lãnh đạo Cục Thuế Thái Nguyên dự báo, 4 tháng cuối năm 2024, bên cạnh những thuận lợi, những ảnh hưởng bất lợi của nền kinh tế trong nước và quốc tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, cùng với đó là các chính sách miễn giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế tiếp tục tác động bất lợi đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, ông Đỗ Trọng Nghĩa - Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên cho biết, đã chỉ đạo lãnh đạo các phòng, văn phòng cục thuế, các chi cục thuế căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Cơ quan thuế tổ chức hội nghị phổ biến các chính sách miễn, giảm thuế để doanh nghiệp hiểu, thực hiện. Ảnh: Tư liệu minh hoạ.

Triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ người nộp thuế thụ hưởng chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế năm 2024; thực hiện tốt công tác quản lý nội ngành và kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ của cán bộ công chức.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cục thuế, các phòng, các chi cục thuế đã đề ra giải pháp thu, trong đó chú trọng quản lý về thuế phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; công tác thanh tra, kiểm tra thuế; công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử và hộ cá nhân kinh doanh; công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; triển khai eTax Mobile, chuẩn hóa thông tin lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; công tác quản lý vận hành và khai thác ứng dụng công nghệ thông tin...

Ngoài ra, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên chỉ đạo lãnh đạo cục thuế theo lĩnh vực, đơn vị, địa bàn được phân công, quan tâm chỉ đạo sát sao các phòng, các chi cục thuế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị phải chủ động rà soát, đánh giá, phân tích tiến độ công việc để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ thu ngân sách./.