Cục Thuế Thái Nguyên: Tạo bước đột phá trong quản lý thuế thương mại điện tử

(TBTCO) - Năm qua, tổng thu ngân sách của ngành Hải quan giảm 16% so với năm trước và dự báo trong những năm tới sẽ có chiều hướng tiếp tục giảm. Nguyên nhân chính là do kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế giảm mạnh theo từng năm do phải thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan như đã cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.