Cục Thuế Thái Nguyên tiếp tục tìm ra chủ nhân 14 hóa đơn may mắn

(TBTCO) - Cục Thuế Thái Nguyên vừa thông báo kết quả trúng thưởng Chương trình “hóa đơn may mắn” quý IV/2022 với 14 giải thưởng, tổng số tiền 25 triệu đồng.

Theo Cục Thuế Thái Nguyên, căn cứ Biên bản xác nhận kết quả quay thưởng ngày 13/1/2023 của Hội đồng giám sát Chương trình "hóa đơn may mắn" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Cục Thuế Thái Nguyên thông báo và chúc mừng các cá nhân, hộ kinh doanh đã may mắn trúng thưởng kỳ quay thưởng quý IV/2022 Chương trình "hóa đơn may mắn".

Hội đồng giám sát Chương trình "hóa đơn may mắn" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bấm nút lựa chọn hóa đơn may mắn. Ảnh: TN

Cụ thể: 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng; 4 giải ba, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng và 6 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng quý IV/2022 là: 25 triệu đồng.

Kết quả trúng thưởng nêu trên được Cục Thuế Thái Nguyên công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế Thái Nguyên (https://thainguyen.gdt.gov.vn).

Cục Thuế Thái Nguyên dự kiến tổ chức buổi trao giải vào lúc 14h00 phút ngày 10/2/2023 (thứ 6) tại Hội trường tầng 1 - Văn phòng Cục Thuế Thái Nguyên (Địa chỉ: Số 11-13 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Trước đó, tháng 11/2022, Cục Thuế Thái Nguyên đã tổ chức lễ trao thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” cho 25 cá nhân trúng thưởng kỳ quay thưởng quý II và quý III/2022. Tổng số tiền thưởng quý II, quý III/2022 là 49 triệu đồng.

Theo thể lệ của chương trình, thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số trúng thưởng theo thông báo này. Quá thời hạn nêu trên, kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng.

Cục Thuế Thái Nguyên lưu ý quá trình rà soát sau quay thưởng, nếu phát hiện hóa đơn của người mua là cá nhân, hộ kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện trúng thưởng Chương trình “hóa đơn may mắn”, cục thuế sẽ không thực hiện trả thưởng theo quy định.

Trước khi đến nhận giải, người trúng thưởng liên hệ với Cục Thuế Thái Nguyên (Phòng Quản lý Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác, số điện thoại: 02083 837 877 và Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, số điện thoại: 02083 656 390) để được hướng dẫn. Khi đến nhận giải, đề nghị người trúng thưởng mang theo căn cước công dân./.