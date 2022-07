Cục Thuế Thanh Hóa thu ngân sách nhà nước đạt trên 97% dự toán

(TBTCO) - Ông Mai Đình Tú – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa thông tin, 6 tháng đầu năm 2022, toàn đơn vị thu ngân sách nhà nước đạt 16.664 tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán, bằng 160,2% so với cùng kỳ. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết tổng thu đạt 8.860 tỷ đồng, đạt 76,3% dự toán giao, bằng 135,9% so với cùng kỳ.

Nhiều khu vực, sắc thuế nộp ngân sách tăng trưởng khá

Đánh giá về tiến độ thu, nộp ngân sách của các khoản thu, sắc thuế chủ yếu, ông Mai Đình Tú cho biết, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương được 877,8 tỷ đồng, đạt 54,2% dự toán, bằng 105,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, một số doanh nghiệp trọng điểm nộp ngân sách tăng trưởng khá như: Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa nộp đạt 279 tỷ đồng, đạt 50,6% dự toán giao, bằng 103,1% so với cùng kỳ. Công ty CP Bia Thanh Hóa nộp đạt 83,2 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán năm, bằng 84,5% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Thanh Hóa tổ chức sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp thu 6 tháng cuối năm. Ảnh: CT

Bên cạnh đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 3.244,8 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán giao, bằng 166,6% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp trọng điểm nộp ngân sách tăng trưởng là Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp 2.952 tỷ đồng, bằng 191% so với cùng kỳ.

Ông Mai Đình Tú cho rằng, số nộp ngân sách nhà nước khu vực này đạt khá do Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 nên doanh nghiệp kê khai thuế thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 11/2021 và nộp trong tháng 1/2022; bên cạnh đó, giá dầu thô trên thế giới tăng cao dẫn đến giá xăng sản xuất và tiêu thụ của công ty cũng tăng theo (ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 giá xăng RON 92 là 28,3 triệu đồng/tấn; xăng RON 95 là 28,94 triệu đồng/tấn).

Đến ngày 16/6/2022, tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử được UBND tỉnh và Tổng cục Thuế giao. Cụ thể, đã có 15.514 người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công, bằng 99,9% tổng số người nộp thuế phải thực hiện, trong đó có 14.449 tổ chức, doanh nghiệp (đạt 99,9% kế hoạch), 1.065 hộ kinh doanh (đạt 100% kế hoạch). Cục Thuế Thanh Hóa đã được Tổng cục Thuế khen thưởng thành tích đột xuất, xuất sắc trong triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2.

Một số khu vực khác cũng có số nộp tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh nộp đạt 1.465,3 tỷ đồng, đạt 74,6% dự toán giao, bằng 148,4% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập cá nhân được 716,8 tỷ đồng, đạt 91,3% dự toán giao, bằng 153,3% so với cùng kỳ; thu lệ phí trước bạ được 534,3 tỷ đồng, đạt 59,7% dự toán giao, bằng 115% so với cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường được 964,5 tỷ đồng, đạt 83,9% dự toán giao, bằng 147,9% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, 6 tháng đầu năm, các khoản thu từ đất cũng tăng trưởng khá, trong đó, thu tiền sử dụng đất được 7.791,3 tỷ đồng, đạt 141,7% dự toán giao, bằng 201,4% so với cùng kỳ.

Chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện miễn, giảm, gia hạn nộp thuế

Thông tin về nguyên nhân tác động đến kết quả thu, ông Mai Đình Tú cho rằng, các chính sách miễn, giảm thuế, phí và hỗ trợ người nộp thuế được triển khai kịp thời đã tháo gỡ khó khăn, giúp người nộp thuế phục hồi sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, triển khai các giải pháp thu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản kịp thời, tạo ra sự chuyển biến về ý thức kê khai của người nộp thuế, đã góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa trao bằng khen cho tổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật thuế. Ảnh: CT

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa thông tin thêm, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, Cục Thuế Thanh Hóa đã phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị, phát động đến toàn thể công chức, người lao động kèm theo mức thưởng bằng tiền cụ thể để các đơn vị chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp thu ngân sách kịp thời; giao chỉ tiêu phấn đấu thu theo từng quý (quý I, quý II) năm 2022 đến các phòng, các chi cục thuế.

Ngoài việc chủ động thu kịp thời các nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Thanh Hóa đã triển khai tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời người nộp thuế thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất; quán triệt các bộ phận “một cửa” tại cơ quan thuế các cấp tăng cường hướng dẫn và tiếp nhận giấy đề nghị, hồ sơ gia hạn, miễn giảm thuế của doanh nghiệp bằng các hình thức thuận lợi nhất (điện tử, trực tiếp,...), để giải quyết việc gia hạn, miễn giảm thuế đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

Tháng 6 vừa qua, Cục Thuế Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2020 và năm 2021. Với thành tích trong sản xuất kinh doanh và kết quả đóng góp ngân sách nhà nước, năm 2020 và 2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 219 doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu được các cấp tuyên dương khen thưởng.

Trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế Thanh Hóa sẽ chú trọng đánh giá nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, lý do tăng thu ngân sách nhà nước bất thường, gắn với số liệu cụ thể, đặc biệt là các khoản thu từ đất để có cơ sở xây dựng dự toán năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2025.

Cùng với việc chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, Cục Thuế Thanh Hóa đẩy mạnh các giải pháp chống thất thu thuế, như: chống thất thu lĩnh vực hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, tuyên truyền vận động người nộp thuế kê khai giá mua bám sát giá thực tế.

Đơn vị cũng rà soát các trường hợp cho, tặng, chuyển nhượng bất động sản, thuê tài sản..., nhưng chưa làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu tài sản để chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng, ban, UBND cấp xã phối hợp để đôn đốc, thông báo cho chủ tài sản làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu và kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đúng quy định; tăng cường chống thất thu thuế lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn…/.