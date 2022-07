Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Thu ngân sách 6 tháng đạt gần 69% dự toán

Theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, nhờ thực thiện đồng bộ những giải pháp quản lý thu, ước thu nội địa 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố được 10.405,3 tỷ đồng, đạt 68,9% dự toán, tăng 18% so với cùng kỳ.

Thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản tăng cao

Theo ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng, do tình hình kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc, các lĩnh vực kinh tế chính của thành phố là dịch vụ và công nghiệp đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021.

Lãnh đạo các phòng chức năng của Cục Thuế TP. Đà Nẵng đối thoại và giải đáp những thắc mắc của người nộp thuế trong tháng quyết toán thuế và triển khai hóa đơn điện tử.

Cùng với đó, ngay từ đầu năm, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh công tác quản lý thu, khai thác những lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Đồng thời xây dựng kế hoạch công tác tuyên tuyền hỗ trợ năm 2022; trọng tâm công tác tuyên truyền, hỗ trợ tuyên truyền về triển khai hoá đơn điện tử, lệ phí môn bài, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, chính sách thuế mới, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người nộp thuế (NNT) gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh cải cải cách thủ tục hành chính…

Với những nỗ lực trên, nhiều khoản thu trên địa bàn trong 6 tháng đạt khá, trong đó thu từ 3 khu vực kinh tế là doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, ước thu 6 tháng là 4.956,8 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán, tăng 6,7% so với cùng kỳ; thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là 1.626,8 tỷ đồng, đạt 75,4% dự toán, tăng 31,3% so với cùng kỳ. Một số doanh nghiệp có số nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) tăng cao so với cùng kỳ như Công ty CP Địa Cầu nộp 250 tỷ đồng, tăng 240 tỷ đồng so với cùng kỳ; Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng nộp 20 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ...

Về thuế thu nhập cá nhân, ước thu 6 tháng thu được 1.405,3 tỷ đồng, đạt 93,7% dự toán, tăng 18,9% so với cùng kỳ; nguyên nhân do tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm dần phục hồi, hoạt động chuyển nhượng BĐS sôi động trở lại dẫn đến thu thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng BĐS 6 tháng khoảng 685 tỷ đồng, tăng 170 tỷ đồng so với cùng kỳ, số lượt hồ sơ giao dịch BĐS là 21.203 hồ sơ, tăng 4.888 hồ sơ.

Ông Khoái cũng cho biết, do thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động do dịch bệnh Covid-19 với tổng số thuế, phí, lệ phí, và tiền thuê đất ước giảm thu trong 6 tháng đầu năm 2022 khoảng 741 tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu nội địa năm 2022

Để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt dự toán thu nội địa năm 2022 được giao, lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho rằng, trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành Thuế TP. Đà Nẵng cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm khắc phục khó khăn, nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Tiếp tục triển khai đầy đủ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND TP. Đà Nẵng; thường xuyên chú trọng phân tích, đánh giá, dự báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn để xây dựng các phương án thu ngân sách phù hợp; đẩy mạnh các giải pháp quản lý thu, chống thất thu, khai thác tốt các nguồn thu mới, nguồn thu còn tiềm ẩn...

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số, kinh doanh bất động sản…, hỗ trợ NNT tiếp cận ứng dụng eTax mobie để nộp thuế vào NSNN bằng phương thức điện tử.

"Đồng thời, thường xuyên rà soát đối tượng, cơ sở nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời tiền thuế vào NSNN; kiên quyết xử lý nghiêm, công khai những doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn, trốn thuế; tăng cường công tác giám sát việc kê khai, nộp thuế của các doanh nghiệp lớn, trọng điểm; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng...” - ông Khoái cho hay./.