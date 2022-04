Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Thu nội địa quý I tăng hơn 18% so với cùng kỳ

(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, tình hình kinh tế - xã hội TP. Đà Nẵng đang chuyển biến tích cực, với nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được nới lỏng. Nhờ vậy, lũy kế thu nội địa quý I/2022 đạt 5.748,4 tỷ đồng, bằng 38% dự toán, tăng 18,7% so với cùng kỳ.

Nhiều khoản thu đạt khá

Theo ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng, thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”, nền kinh tế TP. Đà Nẵng đang chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, sức khoẻ các doanh nghiệp (DN) chưa thật sự ổn định, các gói giải pháp hỗ trợ người nộp thuế (NNT) ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN), cục thuế ước giảm thu nội địa trong quý I/2022 là 296 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Đà Nẵng tuyên truyền, đối thoại chính sách thuế tại chương trình "Cafe doanh nhân - gặp gỡ đầu năm 2022".

Cụ thể, thu từ 3 khu vực kinh tế là DN nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 2.543,2 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán và bằng 93,5% cùng kỳ, giảm thu 177 tỷ đồng. Một số sắc thuế giảm như: Thu từ thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 1.004,3 tỷ đồng, đạt 30,3% dự toán, bằng 88,1% cùng kỳ, giảm 135,2 tỷ đồng; thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt là 741,7 tỷ đồng, đạt 33,6% dự toán và bằng 95,6% cùng kỳ, giảm 34 tỷ đồng...

Ông Khoái cho biết, nguyên nhân do thực hiện chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ kể từ ngày 1/2/2022 đến 31/12/2022, cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (giảm 2%); cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT. Cục thuế ước giảm thu quý I là 120 tỷ đồng, nếu loại trừ số giảm thu do chính sách, thì số thu GTGT quý I/2022 tương đương so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, một số khoản thu tăng khá như: Thu thuế thu nhập cá nhân là 778 tỷ đồng, đạt 51,9% dự toán và bằng 125,7% cùng kỳ, tăng 159 tỷ đồng; nguyên nhân là do thị trường bất động sản sôi động trở lại, hồ sơ giao dịch bất động sản trong quý I/2022 là 9.246 hồ sơ, tăng 2.653 hồ sơ so với cùng kỳ. Đồng thời, cục thuế đẩy mạnh công tác phối hợp chống thất thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản do NNT kê khai giá tính thuế không đúng giá thực tế giao dịch trên thị trường, góp phần tăng thu NSNN.

“Ngoài ra, thu tiền sử dụng đất quý I là 1.431,7 tỷ đồng, đạt 53% dự toán và bằng 366% cùng kỳ, tăng 1.040,3 tỷ đồng, do một số DN phát sinh nộp tiền sử dụng đất lớn như: Công ty CP Tập đoàn Mặt Trời nộp 719 tỷ đồng, Công ty CP Trung Nam nộp 297 tỷ đồng, Công ty CP đầu tư Landcom nộp 214 tỷ đồng” - ông Khoái cho hay.

Phấn đấu hoàn thành dự toán quý II đạt 60% dự toán trở lên

Chia sẻ về công tác thanh kiểm tra thuế, lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, ngay từ đầu năm, cục thuế đã tập trung chỉ đạo công tác thanh tra kiểm tra, giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng đơn vị, từng công chức. Kết quả thực hiện kiểm tra trong quý I tại cơ quan thuế, đã rà soát 9.062 hồ sơ của 5.731 DN, trong đó có 8.941 hồ sơ được chấp nhận; 48 hồ sơ yêu cầu điều chỉnh, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 3,4 tỷ đồng; công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT đối với 326 đơn vị, đạt 15,57% nhiệm vụ được giao. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 52 tỷ đồng.

Để phấn đấu hoàn thành dự toán quý II/2022 đạt 60% trở lên, ông Khoái cho rằng, từng phòng và các chi cục thuế tiến hành rà soát từng khoản thu, sắc thuế để đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động đến thu NSNN trong các tháng, quý tiếp theo. Trên cơ sở đó, dự báo khả năng thu NSNN theo từng nguồn thu, sắc thuế như thu số thuế phát sinh, thu nợ thuế, thu qua thanh tra, kiểm tra thuế và thu theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ...; qua đó, tìm các giải pháp thu thích hợp đảm bảo hoàn thành dự toán thu đã được cục thuế giao.

Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục tuyên truyền các chính sách thuế mới, các thủ tục hành chính thuế theo chủ trương của ngành Thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng mà trọng tâm là việc triển khai thực hiện Nghị định số 15; đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số, hoạt động kinh doanh bất động sản; hỗ trợ NNT tiếp cận ứng dụng eTax mobie…

Cùng với đó, cơ quan thuế phối hợp với các sở, ban ngành quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử; kịp thời hỗ trợ NNT các vướng mắc trong quá trình thực hiện; phấn đấu đến 1/7/2022 hoàn thành việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với 100% DN, tổ chức trên địa bàn./.