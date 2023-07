Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách nhà nước (NSNN) được 164.290 tỷ đồng đạt 50,8% dự toán năm, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, công tác thu NSNN 6 tháng đầu năm 2023 có sự suy giảm so với cùng kỳ, và có xu hướng tháng sau giảm sâu hơn so với tháng trước. Cụ thể, số thu NSNN tháng 1 tăng 9,9%, lũy kế 2 tháng tăng 3,9%, lũy kế 3 tháng tăng 3,5%, lũy kế 4 tháng giảm 2%, lũy kế 5 tháng giảm 3,85% và lũy kế 6 tháng giảm 5,3%.