(TBTCO) - 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nội địa Cục Thuế Bắc Ninh thực hiện đạt 12.325 tỷ đồng, đạt 53% dự toán năm, bằng 96,5% so với cùng kỳ. Ông Ngô Xuân Tòng - Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh đánh giá, bên cạnh các khoản thu chính có tiến độ thu đạt và vượt dự toán, trên địa bàn có 2 khoản thu đạt thấp hơn so với dự toán được giao và sụt giảm mạnh so với cùng kỳ là thu từ thuế bảo vệ môi trường và thu tiền sử dụng đất.