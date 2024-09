Cục Thuế Vĩnh Phúc huy động kịp thời các nguồn thu vào ngân sách

(TBTCO) - Lũy kế 8 tháng năm 2024, Cục Thuế Vĩnh Phúc thu ngân sách nhà nước đạt 16.210 tỷ đồng, đạt 65% dự toán pháp lệnh, đạt 61,5% dự toán tỉnh giao. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong 4 tháng cuối năm, Cục Thuế Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường quản lý nguồn thu, khai thác các nguồn thu còn dư địa, quản lý tốt công tác kê khai, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế .

8 tháng, thu ngân sách đạt 65% dự toán pháp lệnh

Để tạo thuận lợi cho công tác thu ngân sách, Cục Thuế Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số…, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Cùng với đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc nhận được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh và Tổng cục Thuế trong công tác điều hành thu ngân sách; sự quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý thuế của tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức trong toàn đơn vị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, do đó, kết thu ngân sách 8 tháng năm 2024 đạt được kết quả đáng khích lệ.

Ban lãnh đạo Cục Thuế Vĩnh Phúc họp bàn các giải pháp phấn đấu hoàn thành mức cao nhất dự toán thu năm 2024. Ảnh: Phan Hoàn

Thống kê từ Cục Thuế Vĩnh Phúc cho thấy, thu ngân sách nội địa 8 tháng năm 2024 trên địa bàn được 16.210 tỷ đồng, đạt 65% dự toán pháp lệnh, đạt 61,5% dự toán tỉnh giao, bằng 111,4% so với cùng kỳ thực hiện. Nếu tính cả số tiền thuế được gia hạn nộp, thì thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 18.548 tỷ đồng, đạt 74% dự toán pháp lệnh, bằng 70% so với dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 103% so với cùng kỳ thực hiện.

Còn nếu trừ số thu từ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức 8 tháng thu ngân sách trên địa bàn được 14.214 tỷ đồng, đạt 62% dự toán pháp lệnh, đạt 60% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 104% so với cùng kỳ thực hiện. Nếu tính cả số tiền thuế được gia hạn nộp, thì thu ngân sách 8 tháng trên địa bàn đạt 16.552 tỷ đồng, bằng 97% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó: Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh 8 tháng năm 2024 đạt 11.880 tỷ đồng, đạt 58% dự toán và bằng 102,3% so với cùng kỳ thực hiện. Nếu tính cả số tiền thuế được gia hạn nộp thì số thu từ khu vực sản xuất kinh doanh ước đạt 14.210 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ thực hiện.

Các khoản thu từ đất 8 tháng năm 2024 thực hiện đạt 2.107 tỷ đồng, đạt 96% dự toán pháp lệnh, đạt 60% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 215% so với cùng kỳ thực hiện.

Các khoản thu còn lại đạt 2.222 tỷ đồng, đạt 92% dự toán, bằng 114% so với cùng kỳ thực hiện.

Năm 2024, trung ương giao Vĩnh Phúc thu ngân sách là 25.025 tỷ đồng, tỉnh giao dự toán phấn đấu thu là 26.365 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy, để hoàn thành dự toán pháp lệnh được giao, thì trong 4 tháng cuối năm 2024, Cục Thuế Vĩnh Phúc còn phải thu thêm 8.815 tỷ đồng; còn so với dự toán phấn đấu tỉnh giao, thì còn phải thu thêm 10.155 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Vĩnh Phúc cho rằng, đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những thuận lợi, khó khăn đan xen.

Khai thác triệt để nguồn thu còn dư địa

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, đại diện Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, trong 4 tháng cuối năm 2024, đơn vị tiếp tục tổ chức đôn đốc, triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.

Đồng thời, tăng cường quản lý nguồn thu, khai thác các nguồn thu còn dư địa, quản lý tốt công tác kê khai, thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; theo dõi sát tiến độ thu nợ, triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu và cưỡng chế nợ thuế theo quy định…

Cục Thuế Vĩnh Phúc triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Tư liệu.

Đối với giải pháp khai thác nguồn thu từ đất, Cục Thuế Vĩnh Phúc chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị khẩn trương xử lý hồ sơ để thu kịp thời; tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết nhanh chóng các thủ tục pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sớm triển khai dự án và đi vào hoạt động, từ đó huy động kịp thời các khoản thu từ đất vào ngân sách.

Ông Nguyễn Trọng Việt Hải - Phó Cục trưởng Cục Thuế Vĩnh Phúc cho biết, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số luôn được cục thuế xác định là nhiệm vụ trọng tâm để chống thất thu, bảo vệ sản xuất trong nước trong nước cũng như thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số. Do đó, thời gian qua, Cục Thuế Vĩnh Phúc luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh để đề ra các giải pháp triển khai quyết liệt trong toàn đơn vị và phối hợp với các sở ban ngành, UBND các huyện thành phố để quản lý thuế có hiệu quả trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Vĩnh Phúc cũng chỉ đạo các đơn vị bám sát tiến độ thu và diễn biến từng khu vực kinh tế, kịp thời đánh giá các tác động ảnh hưởng, tình sức khỏe doanh nghiệp để có các biện pháp điều hành thu phù hợp.

Ngoài ra, Cục Thuế Vĩnh Phúc tổ chức đôn đốc các khoản hết thời gian gia hạn (nếu có), tránh tình trạng phát sinh số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp thuế; quản lý chặt chẽ thu ngân sách từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, quản lý hoạt động kinh doanh vàng...

Đơn vị cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý, khai thác nguồn thu, đôn đốc thu nợ và xử lý nợ thuế nhằm đảm bảo hoàn thành cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước được giao năm 2024./.