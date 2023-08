Cuối năm, nên ưu tiên tiêu chí nào để chọn cổ phiếu ngân hàng?

Chất lượng tài sản các ngân hàng phân hóa Chi phí trích lập dự phòng của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong nửa đầu năm 2023 tăng 9,4% so với cùng kỳ, trong đó nhóm NHTM nhà nước giảm 18% và nhóm NHTM tư nhân tăng 26,4% so với cùng kỳ. Điều này cũng phản ánh sự phân hóa trong chất lượng tài sản của các ngân hàng trong nửa đầu năm 2023. Việc chi phí trích lập dự phòng gia tăng trong 6 tháng 2023 không nằm ngoài dự báo, do áp lực nợ xấu tăng là hệ quả của tình trạng kinh doanh khó khăn của các doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, xuất khẩu, bán lẻ…