Thị trường tiền tệ tuần 2 - 6/6: Lãi suất liên ngân hàng sát mốc 3%, tỷ giá trung tâm cao kỷ lục

Tỷ giá tự do giảm, ngược chiều ngân hàng và tỷ giá trung tâm Ngược chiều với xu hướng tăng của tỷ giá trung tâm và tại các ngân hàng thương mại, trên thị trường tự do, tỷ giá USD chốt tuần ở mức 26.225 - 26.325 VND/USD, biến động tuần qua dao động trong biên độ hẹp. Trong tuần qua, duy nhất phiên 4/6, tỷ giá USD "chợ đen" bán ra tăng 10 đồng; còn lại 2 phiên không đổi và hai phiên giảm. So với cuối tuần trước, tỷ giá tự do bán ra giảm 35 đồng, thể hiện xu hướng giảm áp lực tỷ giá trong khu vực phi chính thức.