Thu hồi nợ xấu từ bất động sản tăng vọt, “phao cứu sinh” cho nhiều ngân hàng Cũng theo báo cáo của SSI Research, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh vẫn còn trầm lắng, đặc biệt là với các dự án chưa hoàn thiện về mặt pháp lý. Do đó, một phần các khoản vay mua nhà liên quan đến những dự án này bị chuyển nhóm thành nợ xấu tại một số ngân hàng. Thực tế này phản ánh tâm lý e ngại của người mua nhà khi thời gian bàn giao dự án còn mơ hồ, trong khi nhà đầu tư cũng gặp khó khăn trong việc bán lại tài sản do thanh khoản thị trường thấp. Dù vậy, so với cùng kỳ năm trước, thanh khoản thị trường bất động sản cải thiện tại một số khu vực như Hà Nội. Nhờ đó, các ngân hàng đẩy mạnh hoạt động thu hồi nợ thông qua thanh lý tài sản đảm bảo, giúp nguồn thu từ xử lý nợ xấu trong kỳ tăng mạnh 90,4% so với cùng kỳ, dù vẫn giảm 44% so với quý trước. Sự gia tăng từ nguồn thu này phần nào bù đắp sụt giảm thu nhập từ phí dịch vụ (giảm 6% cùng kỳ), cũng như sự chững lại trong lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối và kinh doanh trái phiếu. Thống kê từ nhóm phân tích VPBankS cũng cho thấy, quý I/2025, khoản thu từ xử lý nợ xấu tại 3 ngân hàng quốc doanh tiếp tục ghi nhận mức tăng ấn tượng, tăng 51% cùng kỳ năm trước và tăng thêm 2 điểm cơ bản khi tính trên tỷ lệ so với tổng dư nợ cho vay.