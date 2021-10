Mở cửa ổn định Hiện, Chính phủ đang rất thận trọng trong việc nghiên cứu, ban hành các giải pháp thích ứng với việc chuyển hướng chính sách từ zero COVID sang sống chung an toàn với loại virus này để mở cửa trở lại nền kinh tế. Thủ tướng nhìn nhận, mặc dù trong gần 2 năm qua đã có thêm nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ hơn về virus, về dịch bệnh, song đây là việc chưa có tiền lệ. Việc ban hành hướng dẫn mới phải thận trọng, lấy ý kiến nhiều bên, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện dần, để việc mở cửa trở lại là ổn định; cố gắng tránh tình trạng như nhiều nước là cứ mở cửa rồi lại đóng cửa ngay. Ban Chỉ đạo quốc gia đã chỉ đạo Tiểu ban Y tế xây dựng hướng dẫn để phòng chống dịch. 6 nguyên tắc phải quán triệt để xây dựng hướng dẫn này theo chỉ đạo của Thủ tướng là: (1) Y tế là trụ cột, là trung tâm; (2) Kinh tế là cơ sở, là nền tảng; (3) Dữ liệu khoa học, công nghệ là then chốt; (4) Ổn định chính trị - xã hội là trọng yếu và thường xuyên; (5) Vắc-xin, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là điều kiện tiên quyết; (6) An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn.